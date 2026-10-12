宾夕法尼亚州确认第六例与麻疹相关的死亡病例——The Hill

美国宾夕法尼亚州当局确认了第六例与麻疹病例相关的死亡。The Hill报道称，一名患有多种基础疾病的39岁女性死亡。她此前被诊断患有麻疹，并接受了治疗。

死亡调查

富兰克林县验尸官表示，其办公室对这起10月10日发生的死亡进行了调查。验尸官称，这是富兰克林县多年来首例近期被诊断患有麻疹的患者死亡病例，符合宾夕法尼亚州卫生部对麻疹相关死亡的定义。

由于报告是在联邦假日收到的，该州每周统计数据尚未纳入这一病例。宾夕法尼亚州的数据面板预计将于周三更新。

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麻疹统计数据

上周，宾夕法尼亚州报告的麻疹病例数超过1000例。根据The Hill的数据，该州目前拥有全国最多的病例数和与麻疹相关的死亡人数。

今年全美已确认超过4000例麻疹病例。该媒体指出，这是该国十年来感染传播水平最高的一次。与此同时，美国疾病控制与预防中心仅记录了两例与麻疹相关的死亡。The Hill将这一差异解释为死亡统计方法的变化：CDC于9月表示，将转而采用国家卫生统计中心的数据，这些数据更完整，但会延迟提供。

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