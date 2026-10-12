W USA władze stanu Pensylwania potwierdziły szósty zgon związany z przypadkiem odry. Jak podaje The Hill, zmarła 39-letnia kobieta, która miała kilka chorób współistniejących. Wcześniej zdiagnozowano u niej odrę, z powodu której przeszła leczenie.

Śledztwo w sprawie śmierci

Koroner hrabstwa Franklin poinformował, że jego biuro badało zgon 10 października. Według koronera jest to pierwszy od wielu lat przypadek śmierci w hrabstwie Franklin pacjentki z niedawną diagnozą odry, który spełnia definicję zgonu związanego z odrą ustanowioną przez Departament Zdrowia Pensylwanii.

Tygodniowe statystyki stanu nie obejmują jeszcze tego przypadku, ponieważ zgłoszenie wpłynęło w federalne święto. Panel informacyjny Pensylwanii ma zostać zaktualizowany w środę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Statystyki dotyczące odry

W ubiegłym tygodniu liczba zgłoszonych przypadków odry w Pensylwanii przekroczyła tysiąc. Według The Hill stan ma obecnie największą w kraju liczbę zachorowań i zgonów związanych z odrą.

W całych USA w tym roku potwierdzono ponad 4 tysiące przypadków odry. Publikacja zaznacza, że jest to najwyższy poziom rozprzestrzeniania się infekcji w kraju od dekady. Jednocześnie amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób zarejestrowały zaledwie dwa zgony związane z odrą. The Hill wyjaśnia tę rozbieżność zmianą podejścia do ewidencjonowania zgonów: we wrześniu CDC poinformowały o przejściu na dane Narodowego Centrum Statystyki Zdrowia, które są pełniejsze, ale napływają z opóźnieniem.

Czytaj nas na