В Пенсильвании подтвердили шестую смерть, связанную с корью — The Hill

В США власти штата Пенсильвания подтвердили шестую смерть, связанную со случаем кори. Как сообщает The Hill, умерла 39-летняя женщина, у которой было несколько сопутствующих заболеваний. Ранее у нее диагностировали корь, от которой она прошла лечение.

Расследование смерти

Коронер округа Франклин сообщил, что его офис расследовал смерть 10 октября. По словам коронера, это первый за многие годы случай смерти в округе Франклин пациентки с недавним диагнозом кори, который соответствует определению смерти, связанной с корью, установленному Департаментом здравоохранения Пенсильвании.

Еженедельная статистика штата пока не включает этот случай, поскольку сообщение поступило в федеральный праздничный день. Информационная панель Пенсильвании должна быть обновлена в среду.

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Статистика по кори

На прошлой неделе число зарегистрированных в Пенсильвании случаев кори превысило тысячу. По данным The Hill, штат сейчас имеет наибольшее в стране число случаев заболевания и смертей, связанных с корью.

Всего в США в этом году подтвердили более 4 тысяч случаев кори. Издание отмечает, что это самый высокий уровень распространения инфекции в стране за десятилетие. В то же время Центры по контролю и профилактике заболеваний США зарегистрировали лишь две смерти, связанные с корью. The Hill объясняет расхождение изменением подхода к учету смертей: в сентябре CDC сообщили о переходе на данные Национального центра статистики здравоохранения, которые являются более полными, но поступают с задержкой.

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