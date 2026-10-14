UCSF发现与早产相关的抗体——News-Medical

美国加州大学旧金山分校的研究人员发现了可能与部分早产病例有关的自身抗体。在妊娠第37周前分娩的女性中，这些抗体出现得更早，且水平高于足月分娩的女性，News-Medical报道。

自身抗体与炎症

这项研究发表在《Nature Immunology》期刊上。科学家使用了PhIP-Seq方法，该方法能够广泛分析血液中的抗体，并确定它们识别的蛋白质。研究团队首先研究了在UCSF生殖医学诊所接受治疗、并在冷冻胚胎移植后怀孕的女性样本。

随后，科学家分析了来自八个队列的2,000多名孕妇的血液样本。该数据集尤其包括在妊娠第15周采集的加州产前筛查计划样本。在早产女性组中，研究人员发现妊娠早期的抗体变化更为广泛。

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IL-1RA蛋白的作用

研究人员特别关注了针对调节炎症的IL-1RA蛋白的抗体。IL-1RA可阻断能够引发炎症和子宫收缩的IL-1β分子。作者认为，抗体对IL-1RA的中和作用可能会削弱抑制IL-1β的天然机制。

在对怀孕小鼠进行的实验中，注射抗IL-1RA抗体提高了母体血液中的IL-1β水平，胎盘中则记录到损伤迹象。对人类胎盘组织的研究还显示，IL-1RA会在血管细胞连接区域积累，母体与胎儿之间通过这些区域交换氧气和营养物质。

作者指出，仅在部分早产病例中发现了抗IL-1RA抗体，因此这种妊娠过程可能有多种原因。IL-1RA的合成形式阿那白滞素用于治疗炎症性疾病，可能成为进一步研究的对象，作为预防早产的潜在方法。

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