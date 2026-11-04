世界卫生组织表示，全球约四分之一年龄在11至17岁之间的青少年在前一周没有任何活跃日——即至少进行60分钟中等或高强度身体活动的一天。Asharq Al-Awsat援引世卫组织消息报道了这项新的全球估计。

研究数据

这些估计基于在140个国家和地区开展的数百项人群调查，涉及超过320万名青少年。根据世卫组织的计算，这意味着约有2.4亿年轻人在一周内没有活跃日。

研究参与者平均报告每周进行身体活动2.7天。仅14%的受访者表示，他们在全部七天中都进行了身体活动。该研究发表在《The Lancet Global Health》期刊上。

女孩与男孩之间的差距

世卫组织还记录到显著的性别差异：28%的女孩和22%的男孩报告没有活跃日。每天进行身体活动的女孩占11%，男孩占17%。该组织称，在几乎所有国家和地区，女孩的活跃程度都低于男孩。

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各国之间的活动水平差异很大。在纳米比亚、尼泊尔和菲律宾，40%的青少年报告没有活跃日；而在孟加拉国和塞尔维亚，超过30%的年轻人表示每天进行身体活动。

影响活动的因素

世卫组织指出，过去15年来，青少年身体活动水平几乎没有变化。该组织称，身体活动不足是心脏病、2型糖尿病和某些类型癌症的风险因素之一。

世卫组织评估认为，交通、获得安全空间的条件、安全步行或骑自行车的可能性、学校环境、社会规范以及日益与屏幕相关的生活方式，都会影响活动水平。该组织呼吁各国创造条件，使运动和体育活动在日常生活中安全且易于参与。

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