Всемирная организация здравоохранения сообщила, что примерно четверть подростков в возрасте от 11 до 17 лет в мире в течение предыдущей недели не имела ни одного активного дня — то есть дня с не менее чем 60 минутами умеренной или интенсивной физической активности. О новых глобальных оценках Asharq Al-Awsat сообщает со ссылкой на ВОЗ.

Данные исследования

Оценки основаны на сотнях популяционных опросов, проведенных в 140 странах и территориях с участием более 3,2 миллиона подростков. По расчетам ВОЗ, это означает, что около 240 миллионов молодых людей не имели активных дней в течение недели.

В среднем участники исследований сообщали о физической активности 2,7 дня в неделю. Лишь 14% респондентов указали, что были физически активны все семь дней. Исследование опубликовали в журнале The Lancet Global Health.

Разрыв между девочками и мальчиками

ВОЗ также зафиксировала заметную разницу по полу: об отсутствии активных дней сообщили 28% девочек и 22% мальчиков. Ежедневно физически активными были 11% девочек и 17% мальчиков. По данным организации, девочки менее активны, чем мальчики, почти во всех странах и регионах.

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Уровень активности существенно различается между странами. В Намибии, Непале и на Филиппинах 40% подростков сообщили об отсутствии активных дней, тогда как в Бангладеш и Сербии более 30% молодых людей заявили о ежедневной физической активности.

Факторы активности

ВОЗ отметила, что показатели физической активности среди подростков почти не изменились за последние 15 лет. Организация назвала недостаточную физическую активность одним из факторов риска сердечных заболеваний, сахарного диабета второго типа и некоторых видов рака.

По оценке ВОЗ, на уровень активности влияют транспорт, доступ к безопасным пространствам, возможность безопасно ходить пешком или ездить на велосипеде, школьная среда, социальные нормы и образ жизни, все больше связанный с экранами. Организация призвала страны создавать условия, при которых движение и спорт будут безопасными и доступными в повседневной жизни.

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