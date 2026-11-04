Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że około jedna czwarta nastolatków w wieku od 11 do 17 lat na świecie nie miała w poprzednim tygodniu ani jednego aktywnego dnia — czyli dnia z co najmniej 60 minutami umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej. O nowych globalnych szacunkach Asharq Al-Awsat informuje, powołując się na WHO.

Dane z badania

Szacunki opierają się na setkach badań populacyjnych przeprowadzonych w 140 krajach i terytoriach z udziałem ponad 3,2 mln nastolatków. Według wyliczeń WHO oznacza to, że około 240 mln młodych ludzi nie miało aktywnych dni w ciągu tygodnia.

Uczestnicy badań średnio zgłaszali aktywność fizyczną przez 2,7 dnia w tygodniu. Zaledwie 14% respondentów wskazało, że było aktywnych fizycznie przez wszystkie siedem dni. Badanie opublikowano w czasopiśmie The Lancet Global Health.

Różnica między dziewczętami a chłopcami

WHO odnotowała również wyraźną różnicę ze względu na płeć: brak aktywnych dni zgłosiło 28% dziewcząt i 22% chłopców. Codziennie aktywnych fizycznie było 11% dziewcząt i 17% chłopców. Według organizacji dziewczęta są mniej aktywne niż chłopcy w niemal wszystkich krajach i regionach.

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Poziom aktywności znacznie różni się między krajami. W Namibii, Nepalu i na Filipinach 40% nastolatków zgłosiło brak aktywnych dni, podczas gdy w Bangladeszu i Serbii ponad 30% młodych ludzi deklarowało codzienną aktywność fizyczną.

Czynniki aktywności

WHO zaznaczyła, że poziom aktywności fizycznej wśród nastolatków niemal nie zmienił się w ciągu ostatnich 15 lat. Organizacja wskazała niewystarczającą aktywność fizyczną jako jeden z czynników ryzyka chorób serca, cukrzycy typu 2 i niektórych rodzajów raka.

Według oceny WHO na poziom aktywności wpływają transport, dostęp do bezpiecznych przestrzeni, możliwość bezpiecznego chodzenia pieszo lub jazdy na rowerze, środowisko szkolne, normy społeczne oraz styl życia coraz bardziej związany z ekranami. Organizacja wezwała kraje do tworzenia warunków, w których ruch i sport będą bezpieczne i dostępne w codziennym życiu.

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