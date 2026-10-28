2025年秋季，乌克兰安全局对曾调查阿特姆·希尔在“乌克兰铁路”公司腐败“后勤办公室”的前国家反腐败局（NABU）探员进行了搜查， 然而据一名事件参与者称，在这些调查行动结束一年后，他们仍未接受讯问。

前NABU侦探塔拉斯·利库诺夫透露了这一情况，他目前担任“乌克兰铁路”内部审查、与执法机关协作及人事安全部门的负责人。

这些搜查发生在乌克兰国家反腐败局（NABU）侦探鲁斯兰·马哈梅德拉苏洛夫和维克多·古萨罗夫被搜查并拘留约两个月后。这两起案件的调查行动均由乌克兰安全局（SBU）负责。利库诺夫表示，他不认为这种巧合是偶然的。

“他们对我们进行搜查，是为了试图将我们卷入费多尔·赫里斯特恩科一案，并制造证据，声称是他将我们安排到‘乌克兰铁路’工作，从而为敌人效力，”这位前侦探表示。

这是他对调查行动动机的评估，而非经法院认定的事实。利库诺夫还推测，在国家反腐败局（NABU）的前侦探们改变了该国营企业安保部门的工作方式后，乌克兰安全局可能试图重新对该企业的采购活动施加影响。 据他称，当时有消息显示，SBU工作人员曾向“乌克兰铁路”员工询问，为何该公司未就已交付的货物向某些承包商付款。

“看起来，SBU似乎想重新掌控‘乌克兰铁路’的采购权，”他说。

这位前侦探解释称，在他所在的团队进驻“乌克兰铁路”企业安全部后，采购审批机制发生了变化。 此前，安全局曾能够以SBU关于供应商潜在风险的函件为由，阻止招标。据利库诺夫称，如今该局仅提供专业警示，不再作出阻止采购的决定。

他特别提到了搜查的最终结果。

“我们甚至没有被讯问。搜查期间，我收到了三份传唤通知书，要求我接受讯问。但讯问最终未能进行，因为调查人员每次都推迟了。更重要的是，我的同事们曾提交申请，请求作为证人接受讯问。 但完全没有得到任何回应，”利库诺夫说道。

据他称，当时由时任总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科批准了进行搜查的申请。 利库诺夫认为，总检察长参与批准此类申请并无特别的程序必要性，因为当时他已不再担任国家反腐败局（NABU）的侦探。

“他的签名并未让我产生任何情绪波动，但给人一种感觉，这并非一次普通的搜查。我认为这与针对国家反腐败局（NABU）的攻击有关，因为我别无其他解释，”他指出。

利库诺夫在“乌克兰铁路”的上司， 同时也是前国家反腐败局侦探的亚历山大·里科夫采夫认为，自2025年7月起，针对国家反腐败局侦探、特别反腐败检察署检察官以及参与调查高层腐败案件的人员，一直存在系统性的施压行动。 据采访中透露的信息，里科夫采夫曾向乌克兰安全局（SBU）局长和总检察长发送过正式信函。

在谈及如何抵御此类压力时，利库诺夫强调了法院的作用。他肯定了最高反腐败法院在尊重人权方面的标准，同时严厉批评了基辅佩切尔斯基区法院的做法。

搜查行动发生在围绕国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）独立性问题的对峙背景下，同时也与针对该局部分侦查人员的刑事诉讼有关。 不过，利库诺夫所列举的情况并不足以证明：作为搜查依据的刑事诉讼已被撤销，或相关调查行动已被官方认定为缺乏依据。 这里指的是他关于未进行讯问的证词，以及对乌克兰安全局（SBU）可能动机的评估。

2024年春季，阿特姆·希洛被宣布为嫌疑人。早在2022年11月，Bihus.Info的调查报道就指出，阿特姆·希洛在十年公职生涯中积累了近400万美元的财产。 他还被指与乌克兰总统办公室副主任奥列格·塔塔罗夫以及“掌控铁路系统”的人士关系密切。此外，俄罗斯博彩公司1xBet在乌克兰的出现也与希洛有关。

与此同时，在对阿尔捷姆·希洛提出指控之前，他已被免去国家安全局局长的职务。据ZN.UA报道，此次免职是由总统弗拉基米尔·泽连斯基亲自发起的。

在关于“乌克兰铁路”2021至2023年采购案的调查中，调查人员查明损失金额达1.82亿格里夫纳。 2026年10月初，最高反腐败法院批准了阿特姆·希尔与调查方达成的认罪协议。

来源：塔蒂亚娜·别兹鲁克接受ZN.UA的采访。

需要指出的是，前总统办公室顾问、乌克兰安全局（SBU）前雇员阿尔捷姆·希洛在“乌克兰铁路”采购舞弊案中被判处八年有期徒刑，但他不会在监狱中服刑。 最高反腐败法院批准了他与调查方的认罪协议，根据该协议，希洛被免于服刑，但需接受为期三年的考察期。

这位前总统办公室顾问兼乌克兰安全局（SBU）前部门负责人希洛在驾驶汽车时，通过视频连线参加了庭审。

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