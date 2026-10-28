Byłych detektywów NABU, którzy prowadzili śledztwo w sprawie Artema Shila, tak i nie przesłuchano

Jesienią 2025 roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła przeszukania w mieszkaniach byłych detektywów NABU, którzy prowadzili śledztwo w sprawie korupcyjnej firmy-przykrywki Artema Shila w „Ukrzaliznyci”, jednak rok po tych działaniach śledczych, według jednego z uczestników wydarzeń, nie zostali oni w ogóle przesłuchani.

O tym opowiedział były detektyw NABU Taras Likunow, który obecnie kieruje wydziałem kontroli służbowej, współpracy z organami ścigania oraz bezpieczeństwa kadrowego „Ukrzaliznyci”.

Przeszukania miały miejsce około dwa miesiące po przeszukaniach i zatrzymaniu detektywów NABU Rusłana Magamedrasulowa i Wiktora Gusarowa. W obu przypadkach czynności śledcze prowadziła SBU. Według Likunowa nie uważa on takiego zbiegu okoliczności za przypadkowy.

„Przeprowadzono u nas przeszukania, aby podjąć próbę wciągnięcia nas w sprawę Fiodora Chrystenki i sfabrykowania dowodów, jakoby to on zatrudnił nas w „Ukrzaliznicy” i w ten sposób realizował działania na rzecz wroga” – oświadczył były detektyw.

Jest to jego ocena motywów działań śledczych, a nie fakt ustalony przez sąd. Likunow zasugerował również, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy mogła próbować odzyskać wpływ na zamówienia publiczne tej państwowej spółki po tym, jak byli detektywi NABU zmienili sposób działania jej służby bezpieczeństwa. Według niego w tamtym czasie napływały informacje, że pracownicy SBU zwracali się do pracowników „Ukrzaliznyci” z pytaniami, dlaczego spółka nie dokonuje płatności na rzecz niektórych kontrahentów za dostarczone towary.

„Wyglądało na to, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy chce odzyskać kontrolę nad zamówieniami w Ukrzaliznytsi” – powiedział.

Były detektyw wyjaśnił, że po dołączeniu jego zespołu do departamentu bezpieczeństwa korporacyjnego „Ukrzaliznyci” zmieniono mechanizm zatwierdzania zamówień. Wcześniej służba bezpieczeństwa mogła blokować przetargi, powołując się między innymi na pisma Służby Bezpieczeństwa Ukrainy dotyczące potencjalnych zagrożeń związanych z dostawcami. Obecnie, według Likunowa, służba ta jedynie przedstawia profesjonalne zastrzeżenia, nie podejmując decyzji o blokowaniu zamówień.

Szczególną uwagę zwrócił na to, czym zakończyły się przeszukania.

„Nawet nas nie przesłuchano. Podczas przeszukania wręczono mi trzy wezwania na przesłuchanie. Przesłuchanie nie odbyło się, ponieważ śledczy za każdym razem je odkładał. Co więcej, moi koledzy wysyłali wnioski z prośbą o przesłuchanie ich w charakterze świadków. Nie było żadnej reakcji” – powiedział Likunow.

Według niego wniosek o przeprowadzenie przeszukania zatwierdził ówczesny prokurator generalny Rusłan Kravczenko. Likunow uważa, że udział prokuratora generalnego w zatwierdzeniu takiego wniosku nie wynikał z żadnej szczególnej konieczności procesowej, ponieważ w tamtym momencie nie pracował już jako detektyw w NABU.

„Jego podpis nie wywołał we mnie żadnych emocji, ale sprawiał wrażenie, że nie jest to zwykła rewizja. Doszedłem do wniosku, że ma to związek z atakiem na NABU, ponieważ nie miałem innego wyjaśnienia” – zaznaczył.

Szef Likunowa w „Ukrzaliznyci”, również były detektyw NABU Aleksander Rykovtsev, uważa, że od lipca 2025 roku trwa systematyczna kampania nacisków na detektywów NABU, prokuratorów SAP oraz osoby zaangażowane w śledztwa dotyczące korupcji na najwyższym szczeblu. Zgodnie z informacjami podanymi w wywiadzie Rykovtsev kierował oficjalne pisma do szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz prokuratora generalnego.

Komentując możliwości ochrony przed taką presją, Likunow podkreślił rolę sądów. Pozytywnie ocenił standardy przestrzegania praw człowieka w Najwyższym Sądzie Antykorupcyjnym, jednocześnie ostro krytykując praktykę Sądu Rejonowego Pecherskiego w Kijowie.

Przeszukania miały miejsce w kontekście sporu dotyczącego niezależności NABU i SAP, a także postępowań karnych przeciwko niektórym detektywom Biura. Jednocześnie okoliczności przedstawione przez Likunowa nie dają podstaw do stwierdzenia, że postępowanie karne, w ramach którego przeprowadzono przeszukania, zostało umorzone lub że czynności śledcze zostały oficjalnie uznane za bezpodstawne. Chodzi o jego zeznania dotyczące braku przesłuchań oraz ocenę możliwych motywów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Podejrzenie wobec Artema Szyło ogłoszono wiosną 2024 roku. Już w listopadzie 2022 roku w śledztwie Bihus.Info podano, że Artem Szyło w ciągu dziesięciu lat pracy w służbie państwowej zgromadził majątek o wartości prawie 4 mln dolarów. Nazywano go również osobą bliską zastępcy szefa Biura Prezydenta Ukrainy Olega Tatara oraz tym, którzy „pilnują kolei”. Ponadto to właśnie z Szilem wiąże się pojawienie się na Ukrainie rosyjskiego bukmachera 1xBet.

Jednocześnie przed ogłoszeniem zarzutów Artem Szyło został zwolniony ze stanowiska szefa w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Według danych serwisu ZN.UA inicjatorem tej dymisji był osobiście prezydent Wołodymyr Zełenski.

W sprawie dotyczącej zamówień publicznych „Ukrzaliznyci” w latach 2021–2023 śledztwo ustaliło straty w wysokości 182 mln hrywien. Na początku października 2026 roku Wyższy Sąd Antykorupcyjny zatwierdził ugodę z organami śledczymi zawartą przez Artema Szyla.

Źródło: wywiad z Tetianą Bezruk dla ZN.UA.

Przypomnijmy, że były doradca Biura Prezydenta i były pracownik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Artem Szilo został skazany na osiem lat pozbawienia wolności w sprawie machinacji związanych z zamówieniami „Ukrzaliznyci”, jednak nie będzie odbywał kary w więzieniu. Najwyższy Sąd Antykorupcyjny zatwierdził jego ugodę z prokuraturą, na mocy której Szyło został zwolniony z odbywania kary z trzyletnim okresem próby.

Były doradca Biura Prezydenta i były szef departamentu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Szilo uczestniczył w rozprawie sądowej za pośrednictwem wideokonferencji, siedząc za kierownicą samochodu.

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