茨茨基里泽否认曾就“希姆普罗姆”的加密货币钱包一事与乌克兰安全局（SBU）的杜卡将军会面
国家警察局代理局长马克西姆·茨茨基里泽表示，他于2026年7月并未与乌克兰安全局（SBU）少将谢尔盖·杜卡会面，讨论解锁与“希姆普罗姆”毒品集团有关的U420网络加密钱包一事， 该网络与“希姆普罗姆”贩毒集团有关联。
据调查方称，在4月警方行动后，这些商店的加密货币钱包被冻结，内含约240万美元。
“希姆普罗姆”代表安德烈·奥西波夫据称曾请求杜卡与“马克斯”协商解除冻结。调查方认为，此处所指的正是茨茨基里泽。
案卷中收录了杜卡7月30日的一条消息，他在其中写给奥西波夫称，自己曾拜访“马克斯”，对方承诺会归还资金。 然而，据特别反腐败检察局（SAP）检察官称，由于当天国家反腐败局（NABU）就已拘留了奥西波夫，因此未能及时解冻资产。
这些情况正在“迦太基”行动的框架内进行调查，在此行动中，NABU和SAP揭露了一个与“希姆普罗姆”有关联的疑似犯罪组织。 楚茨基里泽和杜卡否认自己与该犯罪行为有关。
来源：公共电视台
乌克兰前总检察长尤里·卢岑科表示，2018年被揭露的希姆普罗姆贩毒集团在其任期内已被彻底瓦解，其领导层曾被羁押， 但在总检察长更迭后，涉案人员被释放。
俄罗斯“希姆普罗姆”贩毒集团头目叶戈尔·布尔金（绰号“墨西哥人”）曾商讨过通过时任内务部长伊戈尔·克利缅科的亲信对其行贿的可能性。 该团伙成员此举旨在阻止当局禁止其用于制造毒品的化学配方。
“希姆普罗姆”贩毒团伙成员计划在基辅每周赚取高达50万美元。 为此，他们企图利用法律漏洞，通过更改合成大麻素的化学配方，将其伪装成纪念品进行销售。 国家安全与国防委员会秘书伊戈尔·克利缅科在声明中透露了这一情况，他还谈到了自己受到的威胁以及执法机构领导层所面临的压力。