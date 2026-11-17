国家警察局代理局长马克西姆·茨茨基里泽表示，他于2026年7月并未与乌克兰安全局（SBU）少将谢尔盖·杜卡会面，讨论解锁与“希姆普罗姆”毒品集团有关的U420网络加密钱包一事， 该网络与“希姆普罗姆”贩毒集团有关联。

据调查方称，在4月警方行动后，这些商店的加密货币钱包被冻结，内含约240万美元。

“希姆普罗姆”代表安德烈·奥西波夫据称曾请求杜卡与“马克斯”协商解除冻结。调查方认为，此处所指的正是茨茨基里泽。

案卷中收录了杜卡7月30日的一条消息，他在其中写给奥西波夫称，自己曾拜访“马克斯”，对方承诺会归还资金。 然而，据特别反腐败检察局（SAP）检察官称，由于当天国家反腐败局（NABU）就已拘留了奥西波夫，因此未能及时解冻资产。

这些情况正在“迦太基”行动的框架内进行调查，在此行动中，NABU和SAP揭露了一个与“希姆普罗姆”有关联的疑似犯罪组织。 楚茨基里泽和杜卡否认自己与该犯罪行为有关。

来源：公共电视台