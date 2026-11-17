Исполняющий обязанности главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил, что в июле 2026 года не встречался с генерал-майором СБУ Сергеем Дукой для обсуждения разблокировки криптокошельков сети U420, связанной с наркокартелем «Химпром».

По версии следствия, после операции полиции в апреле были заблокированы криптокошельки магазинов с примерно $2,4 млн.

Представитель «Химпрома» Андрей Осипов якобы просил Дуку договориться с «Максом» о снятии ареста. Следствие считает, что речь шла именно о Цуцкиридзе.

В материалах дела приводится сообщение Дуки от 30 июля, в котором он написал Осипову, что был у «Макса» и тот пообещал вернуть средства. Однако, по словам прокурора САП, разблокировать активы не успели, поскольку в тот же день НАБУ задержало Осипова.

Эти обстоятельства расследуются в рамках операции «Карфаген», в ходе которой НАБУ и САП разоблачили предполагаемую преступную организацию, связанную с «Химпромом». Цуцкиридзе и Дука отрицают свою причастность к преступлению.

Источник: Суспильне