Цуцкиридзе опроверг информацию о встрече с генералом СБУ Дукой по поводу криптокошельков «Химпрома»
Исполняющий обязанности главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил, что в июле 2026 года не встречался с генерал-майором СБУ Сергеем Дукой для обсуждения разблокировки криптокошельков сети U420, связанной с наркокартелем «Химпром».
По версии следствия, после операции полиции в апреле были заблокированы криптокошельки магазинов с примерно $2,4 млн.
Представитель «Химпрома» Андрей Осипов якобы просил Дуку договориться с «Максом» о снятии ареста. Следствие считает, что речь шла именно о Цуцкиридзе.
В материалах дела приводится сообщение Дуки от 30 июля, в котором он написал Осипову, что был у «Макса» и тот пообещал вернуть средства. Однако, по словам прокурора САП, разблокировать активы не успели, поскольку в тот же день НАБУ задержало Осипова.
Эти обстоятельства расследуются в рамках операции «Карфаген», в ходе которой НАБУ и САП разоблачили предполагаемую преступную организацию, связанную с «Химпромом». Цуцкиридзе и Дука отрицают свою причастность к преступлению.
Источник: Суспильне
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что разоблаченный в 2018 году наркосиндикат «Химпром» был полностью ликвидирован во время его пребывания в должности, а его руководство находилось под стражей, однако после смены главы ГПУ фигурантов освободили.
Главарь российского наркосиндиката «Химпром» Егор Буркин по прозвищу «Мексиканец» обсуждал возможность подкупа тогдашнего министра внутренних дел Игоря Клименко через его окружение. Таким образом участники группировки хотели не допустить введения запрета на химические формулы, которые использовались для изготовления наркотических веществ.
Участники наркогруппировки «Химпром» планировали зарабатывать в Киеве до полумиллиона долларов в неделю. Для этого они хотели воспользоваться лазейками в законодательстве, которые позволяли изменять химическую формулу синтетического каннабиноида и продавать его под видом сувенирной продукции. Об этом заявил секретарь СНБО Игорь Клименко, который также рассказал об угрозах в свой адрес и давлении на руководство правоохранительных органов.