17 ноября Винницкий городской суд назначил двум военнослужащим ТЦК и СП меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Они являются участниками конфликта с гражданскими лицами, в ходе которого применили газовый баллончик и повредили автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского суда Винницкой области.

«По результатам судебного разбирательства суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и применил к подозреваемым меры пресечения в виде: одному подозреваемому – содержание под стражей сроком на 60 суток и определил залог в размере 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, другому подозреваемому — содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в Винницкий городской суд Винницкой области поступили ходатайства стороны обвинения о применении мер пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в отношении двух подозреваемых в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного, холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Следственные судьи установили, что подозреваемые во время выполнения служебных обязанностей, связанных с проведением мобилизационных мероприятий по оповещению граждан, остановили транспортное средство, в ходе общения «у мужчин возник умысел на совершение хулиганских действий в отношении водителя и пассажирки транспортного средства».

По данным следствия, «подозреваемые, один из которых находился в состоянии наркотического опьянения, начали силой дергать двери автомобиля и применили специализированное средство химического воздействия, что привело к химическим ожогам глаз потерпевших. После этого один из подозреваемых произвел выстрел из сигнально-стартового пистолета в сторону потерпевшего».

Потерпевшие представили в суд письменные заявления, в которых отмечалось, что претензий к подозреваемым у них нет. На одном из судебных заседаний присутствовал потерпевший, который поддержал эти заявления и отметил, что подозреваемым простили.

При избрании мер пресечения следственными судьями была учтена обоснованность предъявленного подозрения и наличие рисков, дающих достаточные основания полагать, что подозреваемые могут совершать действия, предусмотренные ст. 177 УПК Украины.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Источник: пресс-служба Винницкого городского суда Винницкой области

Напомним, ОК «Юг» расследует конфликт между военными ТЦК и гражданскими лицами в Виннице.

Ранее в Одессе водитель ранил военного ТЦК ножом и пытался сбить его автомобилем.

До этого правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему киевлянину, который 19 октября устроил стрельбу в здании Печерского районного ТЦК и СП в Киеве. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Читай нас в