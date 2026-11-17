11月17日，文尼茨克市法院对两名隶属于特勤中心和特别行动组的军人作出裁决，对其采取60天羁押的预防措施。他们曾参与与平民的冲突，期间使用了催泪瓦斯罐并损坏了一辆汽车。

据文尼察州文尼察市法院新闻处报道。

“根据庭审结果，法院批准了检方申请，并对嫌疑人采取以下羁押措施： 一名嫌疑人——羁押60天，并设定保释金为50个劳动能力人员最低生活保障标准； 另一名嫌疑人——羁押60天，且不得保释”，通报中写道。

据通报称， 文尼察州文尼察市法院已收到检方提出的申请，要求对涉嫌实施 （即《乌克兰刑法典》第296条第4款规定的犯罪行为：使用枪支、冷兵器或其他专门改装或预先制备用于造成身体伤害的物品实施的寻衅滋事）。

调查法官查明，两名嫌疑人当时正在执行与动员措施相关的公务，即向公民发布通知，在拦停一辆机动车后， 在沟通过程中，“这些男子产生了针对该车辆司机及女乘客实施寻衅滋事行为的故意”。

据调查显示，“嫌疑人（其中一人处于毒品中毒状态）开始强行拉扯车门，并使用了专用化学制剂，导致受害人眼睛遭受化学灼伤。 随后，其中一名嫌疑人用信号手枪朝受害人方向开了一枪”。

受害人向法院提交了书面陈述，其中指出对嫌疑人没有异议。在一次庭审中，一名受害人到场，他支持这些陈述，并表示已原谅嫌疑人。

在决定预防措施时，调查法官考虑了所提指控的合理性，以及存在足以认为嫌疑人可能实施《乌克兰刑事诉讼法》第177条所规定行为的风险。

目前，调查工作仍在进行中。

来源：文尼察州文尼察市法院新闻处

需要指出的是，南部军区正在调查温尼茨克市军事总指挥部人员与平民之间的冲突。

此前在敖德萨，一名司机曾用刀刺伤一名反恐中心军人，并试图用汽车将其撞倒。

在此之前，执法部门已对一名41岁的基辅居民提出指控，该男子于10月19日在基辅佩切尔斯基区军事总指挥部及联合指挥部大楼内制造了枪击事件。他可能面临终身监禁。

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