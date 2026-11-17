W dniu 17 listopada Sąd Miejski w Winnicy zastosował wobec dwóch żołnierzy z TCK i SP środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego na 60 dni. Są oni uczestnikami konfliktu z osobami cywilnymi, podczas którego użyli gazu pieprzowego i uszkodzili samochód.

Informację tę podała służba prasowa Sądu Miejskiego w Winnicy w obwodzie winnickim.

„W wyniku postępowania sądowego sąd uwzględnił wniosek strony oskarżenia i zastosował wobec podejrzanych środki zabezpieczające w postaci: wobec jednego z podejrzanych – aresztu tymczasowego na okres 60 dni oraz ustalił kaucję w wysokości 50 minimalnych stawek wynagrodzenia dla osób zdolnych do pracy, drugiemu podejrzanemu – areszt tymczasowy na okres 60 dni bez możliwości wpłacenia kaucji” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z komunikatem, do Sądu Miejskiego w Winnicy w obwodzie winnickim wpłynęły wnioski strony oskarżenia o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci aresztu tymczasowego z prawem do wpłacenia kaucji w wysokości 50 minimalnych stawek wynagrodzenia dla osób zdolnych do pracy w odniesieniu do dwóch podejrzanych o popełnienie przestępstwa przestępstwa przewidzianego w części 4 art. 296 Kodeksu Karnego Ukrainy (chuligaństwo popełnione z użyciem broni palnej, białej lub innego przedmiotu specjalnie przystosowanego lub przygotowanego z wyprzedzeniem w celu spowodowania obrażeń ciała)”.

Sędziowie śledczy ustalili, że podejrzani podczas wykonywania obowiązków służbowych związanych z prowadzeniem działań mobilizacyjnych mających na celu powiadomienie obywateli zatrzymali pojazd, a podczas rozmowy „u mężczyzn zrodził się zamiar popełnienia aktów chuligańskich wobec kierowcy i pasażerki pojazdu”.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa „podejrzani, z których jeden był pod wpływem środków odurzających, zaczęli siłą szarpać drzwiami samochodu i użyli specjalistycznego środka chemicznego, co spowodowało oparzenia chemiczne oczu poszkodowanych. Następnie jeden z podejrzanych oddał strzał z pistoletu sygnałowo-startowego w kierunku poszkodowanego”.

Poszkodowani przedłożyli sądowi pisemne oświadczenia, w których zaznaczyli, że nie mają żadnych roszczeń wobec podejrzanych. Na jednej z rozpraw sądowych obecny był poszkodowany, który poparł te oświadczenia i zaznaczył, że podejrzanym wybaczono.

Przy wyborze środków zabezpieczających sędziowie śledczy uwzględnili zasadność postawionego zarzutu oraz istnienie ryzyka, które daje wystarczające podstawy do uznania, że podejrzani mogą dopuścić się czynów przewidzianych w art. 177 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Obecnie trwają czynności śledcze.

Źródło: biuro prasowe Sądu Miejskiego w Winnicy w obwodzie winnickim

Przypomnijmy, że Okręgowy Komitet Śledczy „Południe” prowadzi dochodzenie w sprawie konfliktu między żołnierzami TCK a osobami cywilnymi w Winnicy.

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