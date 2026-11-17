Rano 17 listopada w wysokogórskich rejonach Karpat nastąpiło gwałtowne pogorszenie warunków pogodowych. Na szczycie Pip Ivan odnotowano gęstą mgłę, silny wiatr, mróz oraz oblodzenie powierzchni.

Według informacji ratowników, o godz. 8:00 we wtorek, 17 listopada 2026 r., na szczycie Pip Ivan było pochmurno i mglisto.

Z powodu wysokiej wilgotności na powierzchniach utworzyła się warstwa lodu. Ponadto w wysokogórskich rejonach spadła niewielka ilość śniegu.

Pozostałe parametry pogodowe:

temperatura powietrza – -5°C;

wiatr – zachodni, 22 m/s;

widoczność – ograniczona z powodu mgły;

stan nawierzchni – oblodzenie.

Takie warunki pogodowe utrudniają przebywanie w wysokich górach i mogą stanowić zagrożenie dla turystów.

Informują o tym ratownicy górscy z regionu Przykarpacia.

Przypomnijmy, że dzień wcześniej na górze Pip Ivan w obwodzie iwano-frankowskim szalała silna burza. Ze względu na niebezpieczne warunki pogodowe ratownicy górscy stanowczo zalecają turystom powstrzymanie się od wypraw w góry.

We wtorek, 17 listopada, na Ukrainie będzie przeważać pogoda pochmurna z przejaśnieniami. Po nocnych opadach na prawym brzegu w ciągu dnia spodziewane są deszcze w całym kraju, a w niektórych regionach możliwe są mrozy i porywisty wiatr.

Pod koniec listopada Europę, a w szczególności sąsiadującą z Ukrainą Polskę, może ogarnąć potężna fala ochłodzenia. Według prognoz w niektórych regionach temperatura powietrza spadnie do -19 stopni, a mrozy miejscami będą utrzymywać się przez całą dobę.

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