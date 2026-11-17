Утром 17 ноября в высокогорье Карпат резко ухудшились погодные условия. На горе Пип Иван зафиксировали густой туман, сильный ветер, мороз и обледенение поверхностей.

По информации спасателей, по состоянию на 8:00 утра вторника, 17 ноября 2026 года, на горе Пип Иван было облачно и туманно.

Из-за высокой влажности на поверхностях образовалось обледенение. Также в высокогорье выпало небольшое количество снега.

Другие показатели погоды:

температура воздуха – -5 °C;

ветер – западный, 22 м/с;

видимость – ухудшена из-за тумана;

состояние поверхностей – обледенение.

Такие погодные условия затрудняют пребывание в высокогорье и могут представлять опасность для туристов.

Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья.

Напомним, накануне на горе Пип Иван в Ивано-Франковской области бушевал сильный шторм. Из-за опасных погодных условий горные спасатели настоятельно рекомендуют туристам воздержаться от походов в высокогорье.

Во вторник, 17 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями. После ночных осадков на Правобережье днем дожди ожидаются по всей стране, а в отдельных регионах возможны мороз и порывистый ветер.

В конце ноября Европу, в частности соседнюю с Украиной Польшу, может накрыть мощная волна похолодания. По прогнозам, в некоторых регионах температура воздуха опустится до -19 градусов, а морозы местами будут держаться круглосуточно.

Читай нас в