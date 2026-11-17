Pełniący obowiązki szefa Policji Narodowej Maksym Tsutsikiridze oświadczył, że w lipcu 2026 roku nie spotkał się z generałem majorem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergiejem Duką w celu omówienia odblokowania portfeli kryptowalutowych sieci U420, powiązanej z kartelem narkotykowym „Chimprom”.

Według wersji śledczych, po kwietniowej operacji policyjnej zablokowano portfele kryptowalutowe sklepów zawierające około 2,4 mln dolarów.

Przedstawiciel „Chimpromu” Andrij Osipow rzekomo poprosił Dukę o dogadanie się z „Maxem” w sprawie zniesienia zajęcia. Śledztwo uważa, że chodziło właśnie o Tsutsikiridze.

W aktach sprawy znajduje się wiadomość od Duki z 30 lipca, w której napisał on do Osipowa, że był u „Maks” i ten obiecał zwrócić środki. Jednak, według prokuratora SAP, nie zdążono odblokować aktywów, ponieważ tego samego dnia NABU zatrzymało Osipowa.

Okoliczności te są badane w ramach operacji „Kartagina”, podczas której NABU i SAP ujawniły prawdopodobną organizację przestępczą powiązaną z „Chimpromem”. Tsutsikiridze i Duka zaprzeczają swojemu udziałowi w przestępstwie.

Źródło: Suspilne