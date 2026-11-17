Tsutsikiridze zaprzeczył, jakoby spotkał się z generałem SBU Duką w sprawie portfeli kryptowalutowych „Chimpromu”
Pełniący obowiązki szefa Policji Narodowej Maksym Tsutsikiridze oświadczył, że w lipcu 2026 roku nie spotkał się z generałem majorem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergiejem Duką w celu omówienia odblokowania portfeli kryptowalutowych sieci U420, powiązanej z kartelem narkotykowym „Chimprom”.
Według wersji śledczych, po kwietniowej operacji policyjnej zablokowano portfele kryptowalutowe sklepów zawierające około 2,4 mln dolarów.
Przedstawiciel „Chimpromu” Andrij Osipow rzekomo poprosił Dukę o dogadanie się z „Maxem” w sprawie zniesienia zajęcia. Śledztwo uważa, że chodziło właśnie o Tsutsikiridze.
W aktach sprawy znajduje się wiadomość od Duki z 30 lipca, w której napisał on do Osipowa, że był u „Maks” i ten obiecał zwrócić środki. Jednak, według prokuratora SAP, nie zdążono odblokować aktywów, ponieważ tego samego dnia NABU zatrzymało Osipowa.
Okoliczności te są badane w ramach operacji „Kartagina”, podczas której NABU i SAP ujawniły prawdopodobną organizację przestępczą powiązaną z „Chimpromem”. Tsutsikiridze i Duka zaprzeczają swojemu udziałowi w przestępstwie.
Źródło: Suspilne
Były prokurator generalny Ukrainy Jurij Łucenko oświadczył, że zdemaskowany w 2018 roku syndykat narkotykowy „Chimprom” został całkowicie zlikwidowany za jego kadencji, a jego kierownictwo przebywało w areszcie, jednak po zmianie szefa Prokuratury Generalnej osoby te zostały zwolnione na wolność.
Lider rosyjskiego syndykatu narkotykowego „Chimprom”, Jegor Burkin, znany pod pseudonimem „Meksykanin”, rozważał możliwość przekupienia ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Igora Klymenka poprzez jego otoczenie. W ten sposób członkowie grupy chcieli zapobiec wprowadzeniu zakazu stosowania formuł chemicznych, które wykorzystywali do produkcji substancji odurzających.
Członkowie grupy narkotykowej „Chimprom” planowali zarabiać w Kijowie do pół miliona dolarów tygodniowo. W tym celu chcieli wykorzystać luki w przepisach, które pozwalały na zmianę wzoru chemicznego syntetycznego kannabinoidu i sprzedaż go pod pozorem produktów pamiątkowych. Poinformował o tym sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ihor Klymenko, który opowiedział również o groźbach kierowanych pod jego adresem oraz o naciskach wywieranych na kierownictwo organów ścigania.