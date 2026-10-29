切尔诺夫策正在制定大面积停电期间的供水预案

切尔诺夫策计划即使在长时间停电的情况下也能维持供水。 市政公用企业“切尔诺夫策供水公司”已针对持续1至14天的停电情况制定了应急预案，并正在准备备用电源。

“切尔诺夫策供水公司”总经理伊万·鲁斯在新闻发布会上表示，即使发生大规模停电，该市的供水也不会完全中断。

据他介绍，为此已规划利用四个取水点，并针对不同持续时间的停电情况制定了专门的应急操作方案。

市政部门已针对停电持续1天、3天、7天及14天的情况制定了应急预案。

如果停电持续一天，全市供水将保持正常，但部分住宅的水压可能会降低。随后，供水网络的某些区域可能会暂时停水。

如果停电持续三天或更长时间，切尔诺夫策可能会实施分时段供水。

“我们会提前通知市民，”切尔诺夫策市议会方面补充道。

据市政部门预测，若停电持续7至14天，将难以避免实施供水时间表。原因之一是备用电源的燃料储备存在不确定性。

对于因长时间停电而暂时断水的地区，自来水公司将组织饮用水配送。为此，计划使用自有水罐车并动员私营企业参与。

为保障基本需求，该企业已调配2兆瓦的发电机组容量，另有1兆瓦正处于并网阶段。

此外，自来水公司还利用了一座装机容量为150千瓦的太阳能电站。计划在今年年底前将其容量再扩大0.6兆瓦。

市议会强调，最近发生的紧急停电事件证明了公用事业部门应对此类情况的准备就绪。

据市议会消息，停电期间，自来水公司仅用几分钟就切换至发电机供电，并成功维持了供水网络的运行。

目前，专家们还在为22座增压泵站配备备用电源。这将有助于在停电期间维持供水，特别是保障高层住宅的供水。

切尔诺夫策市议会新闻处通报了这一消息。

需要指出的是，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基已要求总理谢尔盖·科雷茨基组建一支专门管理团队，负责为基辅制定方案，以帮助首都做好应对严冬的准备。 据国家元首称，他已与瓦西里·马柳克、亚历山大·库布拉科夫、弗拉基米尔·格罗伊斯曼和谢尔盖·苏霍姆林就可能参与此项工作进行了讨论。

此前，基辅市长维塔利·克利奇科表示，国家财政署冻结了首都用于修复遭俄罗斯炮击损毁的住宅楼的资金。他呼吁政府解冻这笔资金。

基辅已完成了城市韧性计划中60%以上的措施。市长维塔利·克利奇科表示，预计所有计划工作将在12月前完成。

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