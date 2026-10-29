W Czerniowcach opracowuje się plany zaopatrzenia w wodę na wypadek przerw w dostawach prądu

W Czerniowcach planuje się zapewnienie dostaw wody nawet w przypadku długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo komunalne „Czerniwciwodokanal” opracowało scenariusze działania na wypadek przerw w dostawach prądu trwających od jednego do 14 dni, a także przygotowuje rezerwowe źródła zasilania.

Dyrektor generalny przedsiębiorstwa komunalnego „Czerniwciwodokanal” Iwan Rus oświadczył podczas konferencji prasowej, że zaopatrzenie miasta w wodę nie powinno zostać całkowicie wstrzymane nawet w przypadku rozległej awarii zasilania.

Jak powiedział, w tym celu przewidziano wykorzystanie czterech źródeł poboru wody oraz specjalnie opracowanych algorytmów działania na wypadek przerw w dostawach energii elektrycznej o różnym czasie trwania.

Pracownicy przedsiębiorstwa przygotowali scenariusze działania na wypadek braku prądu trwającego jedną, trzy, siedem oraz 14 dni.

Jeśli prądu nie będzie przez dobę, woda w mieście będzie nadal dostępna, jednak w niektórych budynkach możliwe jest obniżenie ciśnienia. Później w niektórych częściach sieci wodociągowej może dojść do tymczasowego wstrzymania dostaw.

Jeśli przerwa w dostawie prądu potrwa trzy doby lub dłużej, w Czerniowcach mogą zostać wprowadzone harmonogramy dostaw wody.

„Poinformujemy o tym z wyprzedzeniem” – wyjaśniono w Radzie Miejskiej w Czerniowcach.

W przypadku braku prądu trwającego od siedmiu do 14 dni, według prognoz służb komunalnych, trudno będzie uniknąć wprowadzenia harmonogramów dostaw wody. Jedną z przyczyn jest niepewność co do zapasów paliwa do zasilania awaryjnego.

W dzielnicach, w których z powodu długotrwałej przerwy w dostawie prądu tymczasowo zabraknie wody, przedsiębiorstwo wodociągowe zorganizuje dostawy wody pitnej. W tym celu planuje się wykorzystać własne cysterny oraz zaangażować prywatnych przedsiębiorców.

Aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby, przedsiębiorstwo uruchomiło już generatory o łącznej mocy 2 MW, a kolejne 1 MW jest w trakcie podłączania.

Ponadto przedsiębiorstwo wodociągowe korzysta z elektrowni słonecznej o mocy 150 kW. Do końca roku planuje się jej rozbudowę o kolejne 0,6 MW.

W radzie miejskiej podkreślono, że niedawna awaryjna przerwa w dostawie prądu pokazała gotowość pracowników przedsiębiorstwa komunalnego na takie sytuacje.

Według informacji Rady Miejskiej, podczas przerwy w dostawie prądu przedsiębiorstwo wodociągowe w ciągu kilku minut przełączyło się na zasilanie z generatorów i zdołało utrzymać wodę w sieci.

Obecnie specjaliści pracują również nad zapewnieniem zasilania awaryjnego dla 22 stacji pomp wodnych. Ma to pomóc w utrzymaniu dostaw wody, w szczególności na wyższych piętrach budynków podczas przerw w dostawie prądu.

Informację tę podał dział prasowy Rady Miejskiej w Czerniowcach.

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