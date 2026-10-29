В Черновцах разрабатывают планы водоснабжения на случай отключений электроэнергии

В Черновцах планируют обеспечить водоснабжение даже в случае длительных отключений электроэнергии. КП «Черновцыводоканал» разработало сценарии работы на случай отключений электроэнергии продолжительностью от одного до 14 суток, а также готовит резервные источники питания.

Генеральный директор КП «Черновцыводоканал» Иван Рус во время пресс-конференции заявил, что водоснабжение в городе не должно полностью остановиться даже в условиях масштабного блэкаута.

По его словам, для этого предусмотрено использование четырёх источников водозабора и специально разработанных алгоритмов действий на случай отключений электроэнергии различной продолжительности.

Коммунальщики подготовили сценарии работы на случай отсутствия электроэнергии в течение одного, трёх, семи и 14 суток.

Если света не будет в течение суток, вода в городе будет по-прежнему поступать, однако в некоторых домах возможно снижение давления. Впоследствии на отдельных участках сети водоснабжение может временно прекратиться.

Если отключение продлится три суток или дольше, в Черновцах могут ввести графики подачи воды.

«Об этом мы сообщим заранее», — уточнили в Черновицком городском совете.

В случае отсутствия электроэнергии в течение семи — 14 дней графиков водоснабжения, по прогнозам коммунальщиков, избежать будет сложно. Одной из причин является неопределенность относительно запасов топлива для резервного питания.

Для районов, где из-за длительного блэкаута временно не будет воды, «Водоканал» организует подвоз питьевой воды. Для этого планируется использовать собственные цистерны и привлекать частных предпринимателей.

Для обеспечения критически важных потребностей предприятие уже привлекло 2 МВт генераторной мощности, а ещё 1 МВт находится на этапе подключения.

Кроме того, водоканал использует солнечную электростанцию мощностью 150 кВт. До конца года её планируют расширить ещё на 0,6 МВт.

В городском совете подчеркнули, что недавнее аварийное отключение электроэнергии продемонстрировало готовность коммунальщиков к подобным ситуациям.

По информации городского совета, во время отключения электроэнергии «Водоканал» за считанные минуты перешел на генераторы и смог сохранить подачу воды в сети.

В настоящее время специалисты также работают над обеспечением резервного питания для 22 станций подкачки воды. Это должно помочь поддерживать водоснабжение, в частности на верхних этажах домов во время отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкого городского совета.

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