Во Львове отопительный сезон начнётся 30 октября

Во Львове в четверг, 30 октября, начнётся отопительный сезон. Мэр Андрей Садовый уже подписал соответствующее распоряжение.

«Запуск системы может занять несколько дней, поэтому тепло будет поступать в дома постепенно. Наша главная задача — чтобы уже на выходных в домах было тепло. Зима скоро. Львов готовится», — подчеркнул мэр.

Напомним, Харьков готов к отопительному сезону, но тепло пока не включают.

16 октября в Киеве стартовал отопительный сезон, но есть нюанс.

В Днепре подготовку к отопительному сезону выполнили на 95%.

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