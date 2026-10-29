在乌日戈罗德，巡警发现一名男子潜入了基里尔和梅福迪亚广场上的一处办公场所。在进行初步检查时，警方在其身上搜出一部智能手机，该手机疑似是从该办公室盗取的。

今晚，巡警接到报案，称乌日戈罗德市某处发生非法闯入事件。

抵达现场后，警员与报案人进行了交谈。报案人表示，他的手机收到了办公场所报警系统触发的通知。

在检查建筑物时，警察发现大门遭到破坏。经业主许可，巡警进入室内，发现了一名身份不明的男子。

经初步检查，警方从该男子身上搜出一部智能手机，该手机很可能是他从办公室内盗走的。

随后，调查行动组被召至现场。在行动组抵达前，巡逻警员负责维持现场秩序。

该男子的行为涉嫌构成《乌克兰刑法典》第185条第4款规定的刑事犯罪——在战时或紧急状态下实施的盗窃。

事件的具体情况以及该公民是否涉嫌盗窃，将由调查人员进一步查明。

扎卡尔帕特州巡逻警察局通报了这一消息。

此前，在伊万诺-弗兰科夫斯克，执法人员拘留了一名23岁的蒂斯梅尼察社区居民，该女子在醉酒状态下非法占有了一辆梅赛德斯-奔驰311 CDI轿车，并引发了一起交通事故。

在沃伦州的索希奇内村，一名20岁的基辅警察在醉酒状态下驾驶奥迪轿车撞倒两名行人后逃离事故现场。该男子已被通报涉嫌犯罪。

在日托米尔州安德烈耶夫卡村附近的M-06基辅—乔普 公路第194公里处， 发生了一起涉及卡车的交通事故。

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