В Ужгороде мужчина проник в офис и похитил смартфон
В Ужгороде патрульные обнаружили мужчину, проникшего в офисное помещение на площади Кирилла и Мефодия. В ходе поверхностной проверки у него нашли смартфон, который, предположительно, был похищен из офиса.
Сегодня ночью патрульные получили сообщение о незаконном проникновении в помещение в Ужгороде.
Прибыв на место происшествия, инспекторы пообщались с заявителем. Он рассказал, что на его мобильное устройство пришло уведомление о срабатывании сигнализации в офисном помещении.
Во время осмотра здания полицейские обнаружили поврежденную входную дверь. Получив разрешение владельца, патрульные вошли внутрь, где обнаружили неизвестного мужчину.
В ходе поверхностной проверки у гражданина обнаружили смартфон, который он, предположительно, похитил из помещения.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. До её прибытия патрульные обеспечивали охрану места происшествия.
В действиях мужчины усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины — кража, совершенная в условиях военного или чрезвычайного положения.
Обстоятельства инцидента и причастность гражданина к возможному хищению будут устанавливать следователи.
Об этом сообщает Патрульная полиция Закарпатской области.
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