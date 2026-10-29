W Użhorodzie mężczyzna włamał się do biura i ukradł smartfon
W Użhorodzie funkcjonariusze patrolowi wykryli mężczyznę, który wtargnął do pomieszczeń biurowych przy placu Cyryla i Metodego. Podczas pobieżnej kontroli znaleziono przy nim smartfon, który prawdopodobnie został skradziony z biura.
Dzisiaj w nocy funkcjonariusze patrolowi otrzymali zgłoszenie o nielegalnym wtargnięciu do lokalu w Użhorodzie.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia funkcjonariusze porozmawiali ze zgłaszającym. Powiedział on, że na jego telefon komórkowy przyszło powiadomienie o uruchomieniu alarmu w lokalu biurowym.
Podczas oględzin budynku policjanci stwierdzili uszkodzenie drzwi wejściowych. Po uzyskaniu zgody właściciela funkcjonariusze weszli do środka, gdzie znaleźli nieznanego mężczyznę.
Podczas pobieżnej kontroli u obywatela znaleziono smartfon, który prawdopodobnie wykradł z lokalu.
Na miejsce zdarzenia wezwano grupę śledczo-operacyjną. Do czasu jej przybycia funkcjonariusze patrolu zapewniali ochronę miejsca zdarzenia.
W działaniach mężczyzny dostrzega się znamiona przestępstwa przewidzianego w części 4 artykułu 185 Kodeksu karnego Ukrainy – kradzież popełniona w warunkach stanu wojennego lub stanu wyjątkowego.
Okoliczności zdarzenia oraz udział obywatela w ewentualnej kradzieży ustalą śledczy.
Informację tę przekazała policja patrolowa obwodu zakarpackiego.
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