W Użhorodzie mężczyzna włamał się do biura i ukradł smartfon

W Użhorodzie funkcjonariusze patrolowi wykryli mężczyznę, który wtargnął do pomieszczeń biurowych przy placu Cyryla i Metodego. Podczas pobieżnej kontroli znaleziono przy nim smartfon, który prawdopodobnie został skradziony z biura.

Dzisiaj w nocy funkcjonariusze patrolowi otrzymali zgłoszenie o nielegalnym wtargnięciu do lokalu w Użhorodzie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia funkcjonariusze porozmawiali ze zgłaszającym. Powiedział on, że na jego telefon komórkowy przyszło powiadomienie o uruchomieniu alarmu w lokalu biurowym.

Podczas oględzin budynku policjanci stwierdzili uszkodzenie drzwi wejściowych. Po uzyskaniu zgody właściciela funkcjonariusze weszli do środka, gdzie znaleźli nieznanego mężczyznę.

Podczas pobieżnej kontroli u obywatela znaleziono smartfon, który prawdopodobnie wykradł z lokalu.

Na miejsce zdarzenia wezwano grupę śledczo-operacyjną. Do czasu jej przybycia funkcjonariusze patrolu zapewniali ochronę miejsca zdarzenia.

W działaniach mężczyzny dostrzega się znamiona przestępstwa przewidzianego w części 4 artykułu 185 Kodeksu karnego Ukrainy – kradzież popełniona w warunkach stanu wojennego lub stanu wyjątkowego.

Okoliczności zdarzenia oraz udział obywatela w ewentualnej kradzieży ustalą śledczy.

Informację tę przekazała policja patrolowa obwodu zakarpackiego.

Wcześniej w Iwano-Frankiwsku funkcjonariusze zatrzymali 23-letnią mieszkankę gminy Tysmenytsia, która będąc pod wpływem alkoholu, bezprawnie zawładnęła się samochodem marki Mercedes-Benz 311 CDI i brała udział w wypadku drogowym.

W miejscowości Soszyczne na Wołyniu pijany 20-letni funkcjonariusz policji z Kijowa, kierując samochodem marki Audi, potrącił dwóch pieszych i uciekł z miejsca wypadku. Mężczyźnie postawiono zarzuty.

Na 194. kilometrze drogi M-06 Kijów – Czop, w pobliżu wsi Andriivka w obwodzie żytomierskim, doszło do wypadku z udziałem ciężarówki.

Przypomnijmy, że w obwodzie kijowskim zatrzymano prokuratora z Biura Prokuratora Generalnego pod zarzutem spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Według danych śledztwa wieczorem 15 października kierowca Renault potrącił 36-letniego pieszego w pobliżu miejscowości Stawiszcze i uciekł z miejsca wypadku.

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