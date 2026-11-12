总参谋部证实，俄罗斯五大炼油厂均已遭到打击

乌克兰国防军打击了俄罗斯五家最大的炼油厂，包括位于鄂木斯克、基里希、梁赞、下诺夫哥罗德和雅罗斯拉夫尔的炼油厂。 据总参谋部数据，这些炼油厂的总名义产能超过每年1.2亿吨原油。

乌克兰武装部队总参谋部于11月12日宣布，已打击了俄罗斯全部五家最大的炼油厂。自10月30日起，乌克兰对这些企业实施了远程打击。

此外，新库伊比谢夫和萨拉托夫炼油厂也遭到了打击。总参谋部强调，乌克兰国防军正系统性地对俄罗斯炼油行业实施打击。

对鄂木斯克炼油厂的打击

奥姆斯克炼油厂成为袭击目标之一，该厂距离乌克兰边境约2500公里。据总参谋部消息，11月11日，该厂因遭到乌克兰军方的打击而发生火灾。

该炼油厂是俄罗斯最大的炼油厂之一，年炼油能力超过2100万吨。该厂的炼油深度约为99%。

基里什和萨拉托夫炼油厂受损

总参谋部还证实了对基里什和萨拉托夫炼油厂的打击结果。

11月9日凌晨，乌克兰军队袭击了位于列宁格勒州的“基内夫”（“基里希石油合成”）企业。 该厂年加工能力约为2000万吨原油，占俄罗斯联邦原油总加工量的6%以上。

此次袭击导致该厂的大气管式炼油装置、初级炼油装置以及两套冷却装置受损。该炼油厂生产各种石油产品，包括供俄罗斯军队使用的燃料。

11月7日，萨拉托夫炼油厂也遭到袭击。该厂年加工能力约为700万吨原油。据总参谋部消息，该厂负责满足俄罗斯军工复合体和武装部队的需求。

该厂唯一的AVT-6原油初级加工装置、两套燃油加氢净化装置、管道以及一个容量为1万立方米的储油罐均遭到损毁。其中储油罐发生火灾。 总参谋部通报称，该企业已暂停生产。

受损工厂的产能占俄罗斯联邦总产能的三分之一以上

总参谋部指出，初级炼油装置的受损减少了俄罗斯军队燃油的生产，并影响了莫斯科用于对乌克兰战争的收入。

据远程武器制造商Fire Point的数据，受损企业约占俄罗斯全部炼油产能的36%。该公司表示，相关成果是在不到两周的时间内取得的。

总参谋部指出，受损炼油厂的总名义产能超过每年1.2亿吨原油。

回顾此前，11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市工业设施发生火灾，梁赞部分地区停电。

俄罗斯产量最大的石油公司“罗斯石油”已对其在俄罗斯各地区的加油站实施了燃油销售限额。这一限制是在乌克兰对炼油厂进行一系列打击后开始实施的。

11月9日凌晨，圣彼得堡和列宁格勒州遭遇了无人机的大规模袭击。当地政府称出现了“大量无人机”，并发生了爆炸，工业设施可能遭到破坏。 受此次袭击影响，该市还出现了移动网络中断的情况。

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