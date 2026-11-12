Генеральный штаб подтвердил поражение всех пяти крупнейших НПЗ России

Силы обороны Украины нанесли удары по пяти крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам России, в частности по предприятиям в Омске, Киришах, Рязани, Нижнем Новгороде и Ярославле. По данным Генштаба, их совокупная номинальная мощность превышает 120 млн тонн нефти в год.

Генеральный штаб ВСУ 12 ноября сообщил о нанесении ударов по всем пяти крупнейшим российским НПЗ. Украинские удары с большого расстояния достигли этих предприятий в период с 30 октября.

Кроме того, под ударами оказались Новокуйбышевский и Саратовский нефтеперерабатывающие заводы. В Генштабе подчеркивают, что Силы обороны систематически наносят удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Удар по Омскому НПЗ

Одной из целей стал Омский НПЗ, расположенный примерно в 2500 км от украинской границы. По информации Генштаба, 11 ноября на предприятии вспыхнул пожар в результате поражения украинскими военными.

Завод является одним из крупнейших в России и способен перерабатывать более 21 млн тонн нефти в год. Степень переработки на предприятии составляет около 99%.

Повреждения Киришского и Саратовского НПЗ

В Генштабе также подтвердили результаты ударов по Киришскому и Саратовскому нефтеперерабатывающим заводам.

В ночь на 9 ноября украинские силы нанесли удар по предприятию «Кинеф» («Киришинефтеоргсинтез») в Ленинградской области. Его мощность составляет около 20 млн тонн нефти в год, что обеспечивает более 6% всей нефтепереработки РФ.

В результате атаки были повреждены установка атмосферной трубчатой переработки нефти, установка первичной переработки и два охлаждающих агрегата. Завод производит различные нефтепродукты, в том числе топливо для российской армии.

Еще один удар пришелся на Саратовский НПЗ 7 ноября. Мощность предприятия — около 7 млн тонн нефти в год. По данным Генштаба, оно обеспечивает потребности российского военно-промышленного комплекса и вооруженных сил.

На заводе повреждены единственная установка первичной переработки нефти АВТ-6, две установки гидроочистки топлива, трубопроводы и резервуар вместимостью 10 тыс. кубометров. На последнем возник пожар. В Генштабе сообщили, что работа предприятия остановлена.

Пострадавшие заводы обеспечивают более трети мощностей РФ

В Генштабе отметили, что повреждение установок первичной переработки сокращает производство топлива для российской армии и влияет на доходы, которые Москва направляет на войну против Украины.

По данным производителя дальнобойного вооружения Fire Point, на пострадавшие предприятия приходится около 36% всех нефтеперерабатывающих мощностей России. В компании заявили, что соответствующих результатов удалось достичь менее чем за две недели.

Совокупная номинальная мощность пораженных НПЗ превышает 120 млн тонн нефти в год, отметили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

В ночь на 9 ноября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Местные власти заявили об «огромном количестве БПЛА», взрывах и возможном поражении промышленных объектов. На фоне атаки в городе также возникли перебои с мобильным интернетом.

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