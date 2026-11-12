Sztab Generalny potwierdził zniszczenie wszystkich pięciu największych rafinerii w Rosji

Siły obronne Ukrainy zadały cios pięciu największym rosyjskim rafineriom ropy naftowej, w szczególności zakładom w Omsku, Kiriszach, Riazaniu, Niżnym Nowogrodzie i Jarosławiu. Według danych Sztabu Generalnego ich łączna moc nominalna przekracza 120 mln ton ropy rocznie.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował 12 listopada o zniszczeniu wszystkich pięciu największych rosyjskich rafinerii. Ukraińskie ataki dalekiego zasięgu dotarły do tych zakładów w okresie od 30 października.

Ponadto celem ataków stały się rafinerie w Nowokujbyszewsku i Saratowie. W Sztabie Generalnym podkreślają, że Siły Obronne systematycznie zadają ciosy rosyjskiemu przemysłowi rafineryjnemu.

Atak na rafinerię w Omsku

Jednym z celów stała się rafineria w Omsku, położona około 2500 km od granicy z Ukrainą. Według informacji Sztabu Generalnego 11 listopada na terenie zakładu wybuchł pożar w wyniku trafienia przez ukraińskie siły zbrojne.

Zakład ten jest jednym z największych w Rosji i jest w stanie przetwarzać ponad 21 mln ton ropy rocznie. Stopień przetworzenia w zakładzie wynosi około 99%.

Zniszczenia rafinerii w Kiriszu i Saratowie

Sztab Generalny potwierdził również skutki uderzeń na rafinerie w Kiriszach i Saratowie.

W nocy z 8 na 9 listopada siły ukraińskie uderzyły na zakład „Kinef” („Kirishinefteorgsintez”) w obwodzie leningradzkim. Jego moce przerobowe wynoszą około 20 mln ton ropy rocznie, co stanowi ponad 6% całkowitego przerobu ropy w Federacji Rosyjskiej.

W wyniku ataku uszkodzono instalację do atmosferycznego rafinowania ropy naftowej w technologii rurowej, instalację do pierwotnego rafinowania oraz dwa agregaty chłodnicze. Zakład produkuje różne produkty naftowe, w tym paliwo dla rosyjskiej armii.

Kolejny atak miał miejsce na rafinerię w Saratowie 7 listopada. Wydajność zakładu wynosi około 7 mln ton ropy rocznie. Według danych Sztabu Generalnego zaspokaja on potrzeby rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego oraz sił zbrojnych.

W rafinerii uszkodzono jedyną instalację pierwotnego przetwarzania ropy naftowej AWT-6, dwie instalacje hydrooczyszczania paliwa, rurociągi oraz zbiornik o pojemności 10 tys. metrów sześciennych. W tym ostatnim wybuchł pożar. Sztab Generalny poinformował, że działalność zakładu została wstrzymana.

Zniszczone zakłady zapewniają ponad jedną trzecią mocy produkcyjnych Federacji Rosyjskiej

W Sztabie Generalnym zaznaczono, że uszkodzenie instalacji do pierwotnego przetwarzania ropy ogranicza produkcję paliwa dla rosyjskiej armii i wpływa na dochody, które Moskwa przeznacza na wojnę przeciwko Ukrainie.

Według danych producenta broni dalekiego zasięgu Fire Point, na dotknięte zakłady przypada około 36% wszystkich mocy przerobowych ropy w Rosji. Firma oświadczyła, że udało się osiągnąć te wyniki w mniej niż dwa tygodnie.

Łączna moc nominalna uszkodzonych rafinerii przekracza 120 mln ton ropy rocznie – zaznaczono w Sztabie Generalnym.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Największa pod względem wielkości wydobycia rosyjska spółka naftowa „Rosnieft” wprowadziła limity sprzedaży paliwa na swoich stacjach benzynowych we wszystkich regionach Rosji. Ograniczenia zaczęły obowiązywać po serii ukraińskich ataków na rafinerie.

W nocy z 8 na 9 listopada Sankt Petersburg i obwód leningradzki zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Lokalne władze poinformowały o „ogromnej liczbie bezzałogowych statków powietrznych”, wybuchach i możliwym uszkodzeniu obiektów przemysłowych. W związku z atakiem w mieście wystąpiły również zakłócenia w działaniu mobilnego internetu.

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