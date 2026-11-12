Генштаб підтвердив ураження всіх п’яти найбільших НПЗ Росії

0:00 / 0:00

Сили оборони України уразили п’ять найбільших нафтопереробних заводів Росії, зокрема підприємства в Омську, Кірішах, Рязані, Нижньому Новгороді та Ярославлі. За даними Генштабу, їхня сукупна номінальна потужність перевищує 120 млн тонн нафти на рік.

Генеральний штаб ЗСУ 12 листопада повідомив про ураження всіх п’яти найбільших російських НПЗ. Українські далекобійні удари дісталися цих підприємств у період із 30 жовтня.

Крім того, під ударами опинилися Новокуйбишевський та Саратовський нафтопереробні заводи. У Генштабі наголошують, що Сили оборони системно завдають ударів по російській нафтопереробній галузі.

Удар по Омському НПЗ

Однією з цілей став Омський НПЗ, розташований приблизно за 2500 км від українського кордону. За інформацією Генштабу, 11 листопада на підприємстві спалахнула пожежа внаслідок ураження українськими військовими.

Завод є одним із найбільших у Росії та здатний переробляти понад 21 млн тонн нафти на рік. Глибина переробки на підприємстві становить близько 99%.

Пошкодження Кірішського та Саратовського НПЗ

У Генштабі також підтвердили результати ударів по Кірішському та Саратовському нафтопереробних заводах.

У ніч на 9 листопада українські сили уразили підприємство «Кінеф» («Кірішинефтеоргсинтез») у Ленінградській області. Його потужність становить близько 20 млн тонн нафти на рік, що забезпечує понад 6% усієї нафтопереробки РФ.

Унаслідок атаки пошкоджено установку атмосферної трубчастої переробки нафти, установку первинної переробки та два агрегати охолодження. Завод виробляє різні нафтопродукти, зокрема пальне для російської армії.

Ще один удар припав на Саратовський НПЗ 7 листопада. Потужність підприємства — близько 7 млн тонн нафти на рік. За даними Генштабу, воно забезпечує потреби російського військово-промислового комплексу та збройних сил.

На заводі пошкоджено єдину установку первинної переробки нафти АВТ-6, дві установки гідроочищення пального, трубопроводи та резервуар місткістю 10 тис. кубометрів. На останньому виникла пожежа. У Генштабі повідомили, що роботу підприємства зупинено.

Уражені заводи забезпечують понад третину потужностей РФ

У Генштабі зазначили, що пошкодження установок первинної переробки скорочує виробництво пального для російської армії та впливає на доходи, які Москва спрямовує на війну проти України.

За даними виробника далекобійного озброєння Fire Point, на уражені підприємства припадає близько 36% усіх нафтопереробних потужностей Росії. У компанії заявили, що відповідних результатів вдалося досягти менш ніж за два тижні.

Сукупна номінальна потужність уражених НПЗ перевищує 120 млн тонн нафти на рік, зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

У ніч проти 9 листопада Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали масованої атаки безпілотників. Місцева влада заявила про «величезну кількість БПЛА», вибухи та можливе ураження промислових об’єктів. На тлі атаки в місті також виникли перебої з мобільним інтернетом.

Читай нас у