11月5日，无人机系统部队（SBS）的飞行员宣布，24小时内击毙了751名俄军人员，创下新纪录。 这是24小时内的最新峰值，超过了11月1日创下的708人的此前纪录。

据数据显示，11月5日，平均每两分钟就有一名俄军士兵被击毙。

11月初的日均数据为：击毙685名敌方人员，摧毁2219个敌方目标。据SBS统计，平均每39秒就成功摧毁一个目标。

截至08:05，SBS的在线计分板“Pidrachuyka”显示，敌方3505名人员被计入阵亡和伤员，此外还有超过11400个被击中的敌方目标。

无人机系统部队推测，日均击中1000名俄军士兵的目标或将在11月实现。

通报中还指出，各项指标的上升可能表明前线俄军兵力显著增加。文章作者将此归因于俄罗斯动员措施的加强。

记录在案的伤亡中，多布罗皮尔和古利亚皮尔方向所占比例最大——占总数的71%，即3505起事件中的2489起。

乌克兰武装部队无人机系统司令罗伯特·布罗夫迪（“马亚尔”）通报了这一情况。

需要指出的是，前线俄军“人海战术”的尝试急剧增加，大量步兵被投入战斗。 据无人机系统部队指挥官罗伯特·马亚尔·布罗夫迪称，上周以及整个10月，都仿佛是占领军在进行某种“工业化屠杀”。

10月19天内，无人机系统部队共击毙了超过1万名侵略者。

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