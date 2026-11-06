5 listopada piloci Sił Systemów Bezzałogowych (SSB) ogłosili rekordową liczbę zlikwidowanych żołnierzy rosyjskich – 751 w ciągu doby. Jest to nowy rekordowy wynik w ciągu 24 godzin, który przekroczył poprzedni rekord wynoszący 708 osób, odnotowany 1 listopada.

Zgodnie z podanymi danymi, 5 listopada co dwie minuty doby likwidowano jednego rosyjskiego żołnierza.

Średni dzienny wskaźnik na początek listopada wynosi 685 jednostek sił żywych przeciwnika oraz 2219 zniszczonych celów wroga. Według obliczeń SBS średnio co 39 sekund dochodziło do skutecznego zniszczenia jednego celu.

O godz. 08:05 tablica wyników SBS „Pidrachujka” wykazywała 3505 żołnierzy wroga zaliczonych do strat nieodwracalnych i sanitarnych, a także ponad 11 400 zniszczonych celów wroga.

W Siłach Systemów Bezzałogowych przypuszczają, że wskaźnik tysiąca trafionych rosyjskich żołnierzy dziennie może zostać osiągnięty jeszcze w listopadzie.

W komunikacie zaznaczono również, że wzrost tych wskaźników może świadczyć o znacznym zwiększeniu liczebności rosyjskich sił zbrojnych na froncie. Autorzy wpisu wiążą to z intensyfikacją działań mobilizacyjnych w Rosji.

Największa część odnotowanych strat przypadała na kierunki Dobropilski i Huliaipilski — 71% ogólnego wskaźnika, czyli 2489 z 3505 przypadków.

Poinformował o tym dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy Robert Brovdi („Madyar”).

Przypomnijmy, że na froncie gwałtownie wzrosła liczba prób Rosjan polegających na „zasypywaniu przeciwnika głowami”, wysyłając do walki masowe oddziały piechoty. Według dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych Roberta Madjara Brovdiego miniony tydzień, podobnie jak cały październik, przypomina swego rodzaju masową rzeź okupantów.

Siły systemów bezzałogowych zlikwidowały ponad 10 tysięcy okupantów w ciągu 19 dni października.

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