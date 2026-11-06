Пилоты СБС поразили 751 оккупанта за сутки, — Мадьяр

5 ноября пилоты Сил беспилотных систем (СБС) сообщили о рекордном показателе поражения живой силы российских войск — 751 военнослужащий за сутки. Это новый пиковый результат за 24 часа, превысивший предыдущий рекорд в 708 человек, зафиксированный 1 ноября.

Согласно приведённым данным, 5 ноября на каждые две минуты суток приходилось поражение одного российского военнослужащего.

Среднесуточный показатель за начало ноября составляет 685 единиц живой силы противника и 2219 пораженных вражеских целей. По подсчетам СБС, в среднем результативное поражение одной цели происходило каждые 39 секунд.

По состоянию на 08:05 онлайн-табло СБС «Подсчётка» отображало 3505 единиц живой силы противника, зачтённых в число безвозвратных и санитарных потерь, а также более 11 400 поражённых вражеских целей.

В Силах беспилотных систем предполагают, что показатель в тысячу пораженных российских военных за сутки может быть достигнут еще в ноябре.

В сообщении также отмечается, что рост показателей может свидетельствовать о значительном увеличении численности российских войск на фронте. Авторы публикации связывают это с активизацией мобилизационных мероприятий в России.

Наибольшая доля зафиксированных потерь пришлась на Добропольское и Гуляйпольское направления — 71 % от общего показателя, или 2489 из 3505 случаев.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр»).

Напомним, на фронте резко участились попытки россиян «засыпать шапками», посылая в бой массы пехоты. По словам командующего СБС Роберта Мадяра Бровди, прошедшая неделя, как и весь октябрь, напоминает некий промышленный забой оккупантов.

Силы беспилотных систем поразили более 10 тысяч оккупантов за 19 дней октября.

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