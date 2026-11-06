俄罗斯炮击了赫尔松州，造成4人受伤

11月5日，在赫尔松州，因俄罗斯的袭击，一天内有4人受伤。该地区数十个居民点遭到敌方炮火袭击。

据普罗库丁称，俄军动用无人机、战机和火炮对该地区发动了袭击。

遭受炮击的地区包括赫尔松、安托尼夫卡、泽列尼夫卡、科米沙尼、普里第聂普罗夫斯克、萨多韦、斯坦尼斯拉夫、亚历山德罗夫卡、索菲耶夫卡、希罗卡巴尔卡、伊万诺夫卡、 波尼亚蒂夫卡、托卡里夫卡、第聂伯罗夫斯克、基佐米斯、纳迪耶夫卡、诺沃德米特里夫卡、托米纳巴尔卡、扬塔尔内、贝里斯拉夫、 兹米耶夫卡、乌罗扎伊内、新尼古拉耶夫卡、卡奇卡里夫卡、新卡伊里、新沃罗涅茨卡、新亚历山德罗夫卡、加夫里利夫卡、米哈伊洛夫卡和蒂亚金卡。

由于俄罗斯的袭击，一栋多层住宅楼、五栋私人住宅、车库及一辆汽车遭到损毁。

此外，据亚历山大·普罗库丁透露，11月5日（星期四），从赫尔松州已解放的社区疏散了4人。

赫尔松州州长亚历山大·普罗库丁在Telegram上通报了这一消息。

11月5日，俄军使用“格拉尼”型无人机袭击了尼古拉耶夫州的一处能源基础设施。

需要指出的是，11月5日当天，俄军利用无人机、火炮和航空炸弹对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了超过30次袭击。该地区六个区遭到袭击，导致包括一名儿童在内的7人受伤。

11月5日，俄军袭击了文尼察州的多处社区，导致民用设施和关键基础设施受损。目前尚无人员伤亡报告。

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