Россия обстреляла Херсонскую область, четверо человек получили ранения

В Херсонской области в течение суток 5 ноября в результате российских атак четыре человека получили ранения. Под вражеским огнем оказались десятки населенных пунктов региона.

По словам Прокудина, российские войска атаковали регион с помощью беспилотников, авиации и артиллерии.

Под обстрелами оказались Херсон, Антоновка, Зеленовка, Комишаны, Приднепровское, Садовое, Станислав, Александровка, Софиевка, Широкая Балка, Ивановка, Понятовка, Токаревка, Днепровское, Кизомис, Надеевка, Новодмитровка, Томина Балка, Янтарное, Берислав, Змиевка, Урожайное, Новониколаевка, Качкаревка, Новокаиры, Нововоронцовка, Новоалександровка, Гавриловка, Михайловка и Тягинка.

В результате российских ударов повреждены многоэтажный дом, пять частных домов, гаражи и автомобиль.

Кроме того, по информации Александра Прокудина, в четверг, 5 ноября, из освобожденных населенных пунктов Херсонской области были эвакуированы четыре человека.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в Telegram.

5 ноября российские войска нанесли удар беспилотником типа «Герань» по объекту энергетической инфраструктуры в Николаевской области.

Напомним, что в течение дня 5 ноября российские войска более тридцати раз атаковали Днепропетровскую область с использованием беспилотников, артиллерии и авиабомб. Под удары попали шесть районов региона, в результате чего семь человек, в том числе ребенок, получили ранения.

5 ноября российские войска атаковали несколько населенных пунктов Винницкой области, в результате чего были повреждены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Информация о пострадавших отсутствует.

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