W obwodzie chersońskim w ciągu doby, 5 listopada, w wyniku rosyjskich ataków cztery osoby odniosły rany. Pod ostrzałem znalazły się dziesiątki miejscowości w regionie.

Według Prokudina rosyjskie wojska zaatakowały region przy użyciu dronów, lotnictwa i artylerii.

Pod ostrzałem znalazły się: Chersoń, Antonówka, Zelenówka, Komyshany, Prydniprovske, Sadowe, Stanisław, Oleksandrówka, Sofiówka, Szyroka Balka, Iwanówka, Poniatówka, Tokarówka, Dnieprovsk, Kizomis, Nadiivka, Nowodmytrowka, Tomina Balka, Jantarne, Berysław, Zmiiówka, Urozhajne, Nowomykolaivka, Kaczkarówka, Nowokajry, Nowoworoncowka, Nowooleksandrówka, Hawryliwka, Michajliwka i Tiahyinka.

W wyniku rosyjskich ataków uszkodzono wielopiętrowy budynek, pięć domów prywatnych, garaże oraz samochód.

Ponadto, według informacji Aleksandra Prokudina, w czwartek, 5 listopada, z wyzwolonych gmin obwodu chersońskiego ewakuowano cztery osoby.

Informację tę przekazał przewodniczący Obwodowej Administracji Państwowej w Chersoniu Aleksander Prokudin na Telegramie.

5 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak za pomocą drona typu „Geran” na obiekt infrastruktury energetycznej w obwodzie mykolaivskim.

Przypomnijmy, że w ciągu dnia 5 listopada rosyjskie siły zbrojne ponad trzydzieści razy zaatakowały obwód dniepropetrowski, wykorzystując drony, artylerię i bomby lotnicze. Ataki dotknęły sześć rejonów regionu, w wyniku czego rannych zostało siedem osób, w tym dziecko.

5 listopada rosyjskie wojska zaatakowały kilka gmin w obwodzie winnickim, w wyniku czego uszkodzeniu uległy obiekty cywilne i infrastruktura krytyczna. Nie ma informacji o ofiarach.

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