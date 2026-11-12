乌克兰安全局（SBU）表示，俄罗斯利用国家反腐败局（NABU）的调查结果加强了网络攻击

乌克兰安全局通报称，俄罗斯针对该局开展信息心理战的企图有所加剧。据该局称，俄罗斯为此特别利用了国家反腐败局调查材料。

“近期，乌克兰安全局发现俄罗斯在开展旨在诋毁乌克兰安全局的信息心理特别行动方面显著加剧。 敌人制造了数百条各种虚假新闻，特别是利用了国家反腐败局最近的调查结果，”乌克兰安全局周四在Telegram频道发布的声明中称。

该局指出，此类报道的目的是“在乌克兰社会中制造分裂，削弱民众对国家的信任，并营造出乌克兰安全局与反腐败机构之间似乎存在对立的假象”。

具体而言，据该通报称，在受俄罗斯特工机构控制的媒体中，有报道援引宣传网站 “俄新社”作为来源，开始散布虚假消息，称乌克兰国家反腐败局（NABU）似乎宣称发生了一起“海军军官被雇凶谋杀”事件，据称是受乌克兰安全局（SBU）指使所为。

“这些报道中所提及的信息与事实不符。俄罗斯宣传机器利用了2026年9月发生的一起真实犯罪案件，该案件确实导致一名乌克兰海军军官遇害。 然而，国家反腐败局（NABU）从未就此发布任何声明，且谋杀案调查不属于该局管辖范围，”声明中强调道。

此外，乌克兰安全局（SBU）指出，犯罪实施者系一名被俄罗斯联邦特工机构招募的、来自第聂伯罗彼得罗夫斯克州的退休人员。该嫌疑人已被“现行犯”抓获。目前调查仍在进行中，执法部门正在查明案件的全部情况。

“乌克兰安全局再次呼吁公民保持警惕，不要轻信俄罗斯的宣传媒体，仅从可靠来源获取信息。 若您遭到敌方招募，或您及您的熟人收到可疑提议，请联系乌克兰安全局：⁠电话号码——1516，⁠电子邮箱：[email protected]， ⁠聊天机器人“烧掉FSB特工”：t.me/spaly_fsb_bot”，——公告中写道。

此前，信息中心曾发现一场关于彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡事件的虚假信息传播活动。

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