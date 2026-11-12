СБУ заявила об усилении российских ИПСО с использованием расследований НАБУ

Служба безопасности Украины сообщила об активизации попыток России проводить информационно-психологические операции против СБУ. По данным ведомства, для этого РФ, в частности, использует материалы расследований Национального антикоррупционного бюро.

«В последнее время Служба безопасности Украины фиксирует значительную активизацию РФ в проведении информационно-психологических спецопераций, направленных на дискредитацию СБУ. Враг создает сотни различных фейковых новостей, в частности, используя недавние расследования Национального антикоррупционного бюро», — говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале в четверг.

В ведомстве отмечают, что цель таких публикаций – «посеять раздор в украинском обществе, подорвать доверие к государству и создать иллюзию противостояния, которое якобы существует между Службой безопасности и антикоррупционными органами Украины».

В частности, согласно сообщению, в подконтрольных российским спецслужбам средствах массовой информации со ссылкой на пропагандистский ресурс «РИА Новости» начал распространяться фейк о том, что НАБУ якобы заявило о «заказном убийстве офицера ВМС», совершенном по указанию СБУ.

«Указанная в этих публикациях информация не соответствует действительности. Российская пропаганда использовала реальное преступление, которое произошло в сентябре 2026 года и в результате которого действительно погиб офицер украинских ВМС. Впрочем, НАБУ не публиковало никаких заявлений по этому поводу, а расследование убийств не входит в подсудность Бюро», — отмечается в сообщении.

Также в СБУ отмечают, что исполнителем преступления оказался завербованный спецслужбами РФ пенсионер из Днепропетровской области. Его задержали «по горячим следам». В настоящее время следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

«Служба безопасности Украины в очередной раз призывает граждан сохранять бдительность, не доверять российским пропагандистским ресурсам и пользоваться информацией только из проверенных источников. Если враг пытается вас завербовать или вы или ваши знакомые получили подозрительные предложения — обращайтесь в Службу безопасности Украины: ⁠телефонный номер — 1516, ⁠электронная почта: [email protected], ⁠чат-бот «Сжечь ФСБшника»: t.me/spaly_fsb_bot», — говорится в сообщении.

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