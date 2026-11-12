SBU poinformowała o wzmocnieniu rosyjskich operacji informacyjno-psychologicznych z wykorzystaniem dochodzeń NABU

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o nasileniu się prób prowadzenia przez Rosję operacji informacyjno-psychologicznych wymierzonych przeciwko SBU. Według danych tej agencji Federacja Rosyjska wykorzystuje w tym celu między innymi materiały z dochodzeń Narodowego Biura Antykorupcyjnego.

„W ostatnim czasie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy odnotowuje znaczną intensyfikację działań Federacji Rosyjskiej w zakresie prowadzenia specjalnych operacji informacyjno-psychologicznych, mających na celu dyskredytację SBU. Wróg tworzy setki różnych fałszywych wiadomości, wykorzystując w szczególności niedawne dochodzenia Narodowego Biura Antykorupcyjnego” – czytamy w komunikacie SBU opublikowanym w czwartek na kanale Telegram.

W służbie zaznaczono, że celem takich publikacji jest „zasianie niezgody w społeczeństwie ukraińskim, osłabienie zaufania do państwa oraz stworzenie iluzji rzekomego konfliktu między Służbą Bezpieczeństwa a organami antykorupcyjnymi Ukrainy”.

W szczególności, zgodnie z komunikatem, w mediach kontrolowanych przez rosyjskie służby specjalne, z odniesieniem do propagandowego serwisu „RIA Novosti”, zaczęła krążyć fałszywa informacja, jakoby NABU ogłosiło „zamówione zabójstwo oficera marynarki wojennej”, popełnione rzekomo na polecenie SBU.

„Informacje zawarte w tych publikacjach nie odpowiadają rzeczywistości. Rosyjska propaganda wykorzystała prawdziwą zbrodnię, która miała miejsce we wrześniu 2026 roku i w wyniku której rzeczywiście zginął oficer ukraińskiej marynarki wojennej. Jednak NABU nie opublikowało żadnych oświadczeń w tej sprawie, a śledztwa w sprawach zabójstw nie należą do kompetencji Biura” – podkreślono w komunikacie.

SBU zwraca również uwagę, że sprawcą przestępstwa okazał się zwerbowany przez służby specjalne RF emeryt z obwodu dniepropetrowskiego. Został zatrzymany „na gorącym śladzie”. Obecnie śledztwo trwa, a organy ścigania ustalają wszystkie okoliczności przestępstwa.

„Służba Bezpieczeństwa Ukrainy po raz kolejny wzywa obywateli do zachowania czujności, nieufania wobec rosyjskich mediów propagandowych oraz korzystania wyłącznie z informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Jeśli wróg próbuje was zwerbować lub wy lub wasi znajomi otrzymaliście podejrzane propozycje – zgłaszajcie się do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy: ⁠numer telefonu – 1516, ⁠adres e-mail: [email protected], ⁠chatbot „Spal agenta FSB”: t.me/spaly_fsb_bot”, – czytamy w komunikacie.

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