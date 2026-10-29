乌克兰准备就顿涅茨克州的非军事区进行讨论

乌克兰准备考虑在顿涅茨克州部分地区设立非军事区，作为结束战争的可能妥协方案之一。总统办公室顾问谢尔盖·列什琴科在电视马拉松节目中表示，乌克兰方面已为谈判准备了这一提议。

据莱舍琴科称，这并非涉及顿涅茨克州全境，而是仅限于交战线两侧周边的区域。

“乌克兰愿意朝着妥协的方向迈进。 例如，在顿涅茨克州境内的非军事区——并非覆盖全境，而是指双方交火线周边的那部分区域——可在领导人谈判中作为议题提出。 乌克兰已将此作为提案之一进行准备，”总统办公室顾问指出。

他强调，领土问题应由国家领导人层面讨论，而非由技术谈判小组处理。据莱舍琴科称，乌克兰主张尽快就结束战争举行谈判。

此外，乌克兰方面支持分领域停火的提议，特别是在能源领域和海上。

据《金融时报》报道，美国不会在阿布扎比谈判中要求乌克兰作出领土让步。

此前，美国副总统杰·迪·文斯表示，乌克兰和俄罗斯已同意坐到谈判桌前，但双方在可能达成的和平协议条款上仍存在重大分歧。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫表示，阿布扎比正被视为美国、俄罗斯和乌克兰举行三方谈判的潜在地点。

关于解决乌克兰战争的谈判计划于11月上旬在阿布扎比以三方形式举行，乌克兰、美国和俄罗斯将共同参与。

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