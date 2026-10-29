Украина готова обсуждать вопрос о демилитаризованной зоне в Донецкой области

Украина готова рассмотреть вопрос о создании демилитаризованной зоны на части территории Донецкой области в качестве одного из возможных компромиссов для прекращения войны. Такое предложение украинская сторона подготовила к переговорам, сообщил советник Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

По словам Лещенко, речь идет не обо всей территории Донецкой области, а лишь об участке вокруг линии боевого столкновения с обеих сторон.

«Украина готова идти на компромисс. И, например, демилитаризованная зона на территории Донецкой области — не на всей, а на той части, которая находится вокруг линии боевого столкновения с обеих сторон, — может быть обсуждена на переговорах лидеров. Украина готовила это в качестве одного из предложений», – отметил советник Офиса президента.

Он подчеркнул, что территориальные вопросы должны обсуждаться на уровне лидеров государств, а не технических переговорных групп. По словам Лещенко, Украина выступает за скорейшее проведение переговоров о прекращении войны.

Кроме того, украинская сторона поддерживает идею секторального прекращения огня, в частности в энергетической сфере и на море.

США не будут требовать от Украины территориальных уступок на переговорах в Абу-Даби — FT.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Украина и Россия согласились сесть за стол переговоров, однако у сторон до сих пор остаются значительные разногласия относительно условий возможного мирного соглашения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в качестве потенциальной площадки для проведения трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной рассматривается Абу-Даби.

Переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

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