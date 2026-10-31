肯尼亚寻求让法官菲比·奥科瓦连任国际法院法官，任期完整为九年。联合国大会和安全理事会的投票将于11月3日在美国纽约举行，Nation Kenya报道。

联合国两个机构分别投票

要当选，候选人必须在联合国大会和安全理事会均获得绝对多数票。两个机构分别但同时进行投票。安理会的否决权不适用于法官选举；不过，候选人可能在联大获得所需支持，却未能在安理会获得支持。

共有10名候选人竞逐这个由15名法官组成的法院中的5个席位。这些席位目前由来自肯尼亚、法国、印度、巴西和约旦的法官担任。除奥科瓦外，非洲候选人还包括来自塞拉利昂的查尔斯·切尔诺尔·贾洛。该媒体指出，非洲竞争者之间的选票分散可能使获得所需多数票更加困难。

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任期至2036年

奥科瓦接替已辞职的索马里法官阿卜杜勒卡维·艾哈迈德·优素福的任期。她于2025年11月获得法院席位，其现有任期将于2027年届满。若获胜，这位肯尼亚法官将留任至2036年。

肯尼亚外交事务首席秘书科里尔·辛戈埃在纽约的竞选活动结束后表示，肯尼亚方面呼吁联合国成员评估法院的组成，以及法官解释和适用国际法所需的素质。在内罗毕，奥科瓦的候选资格被视为支持多边合作、国际法以及以规则为基础的国际秩序政策的一部分。

与此同时，肯尼亚提名法官恩约基·恩敦古参加国际刑事法院2027年至2036年任期的选举。国际刑事法院候选人的投票预计将于2月在纽约举行。

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