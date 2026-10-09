在比利时布鲁塞尔，反对政府计划削减预算的全国性罢工期间，一小群抗议者与警方发生冲突。数百名学生加入了工会行动，约3万人参加了游行，《塞浦路斯邮报》报道。

冲突与拘留

数十名身穿黑衣、戴着面罩的人向警察投掷石块和其他物品。路透社目击者称，街头响起反警察口号，墙上也出现了相应的涂鸦。消防员扑灭了数起火灾，其中包括公交车上的火灾，而警方使用了催泪瓦斯。

警方表示，游行本身和平进行。与此同时，在布鲁塞尔中央火车站附近和市中心，个别团体向执法人员投掷瓶子、砖块、石头和烟花，引发火灾并破坏公共财产。执法人员使用高压水炮和催泪瓦斯驱散这些团体。21人被拘留或逮捕，其中包括13名未成年人。

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罢工原因

此次行动由比利时最大的两个工会——社会主义工会FGTB/ABVV和基督教工会CSC/ACV——发起。它们反对政府的预算措施，认为这些措施将削减赤字的负担转嫁给工人、退休人员和低收入家庭。

比利时首相巴特·德韦弗前一天表示，为避免债务和利息螺旋上升、给后代留下巨额成本，必须采取痛苦的预算措施。本月初在列日开始抗议、并于周五在布鲁塞尔举行游行的学生团体，也反对教育成本上涨、教室拥挤以及它们担心可能限制高等教育可及性的改革。

罢工扰乱了公共交通和航空运输，也影响了许多学校和儿童照护机构的运作。

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