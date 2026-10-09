У Брюсселі під час страйку сталися сутички з поліцією — Cyprus Mail

У Брюсселі, Бельгія, під час загальнонаціонального страйку проти запланованих урядових бюджетних скорочень сталися сутички між невеликою групою протестувальників і поліцією. До профспілкової акції долучилися сотні студентів, а загалом у марші взяли участь близько 30 тисяч людей, повідомляє Cyprus Mail.

Сутички та затримання

Кілька десятків людей у чорному одязі та масках кидали в поліцейських каміння й інші предмети. За словами очевидців Reuters, на вулицях лунали гасла проти поліції, а на стінах з’явилися відповідні графіті. Пожежники загасили кілька пожеж, зокрема в автобусах, тоді як поліція застосувала сльозогінний газ.

Поліція заявила, що сам марш минув спокійно. Водночас біля Центрального вокзалу Брюсселя та в центральній частині міста окремі групи кидали в правоохоронців пляшки, цеглу, каміння й феєрверки, влаштовували пожежі та пошкоджували громадське майно. Для розгону цих груп правоохоронці використали водомети й сльозогінний газ. Затримали або заарештували 21 людину, серед них 13 неповнолітніх.

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Причини страйку

Акцію оголосили дві найбільші профспілки Бельгії — соціалістична FGTB/ABVV та християнська CSC/ACV. Вони виступають проти бюджетних заходів уряду, які, на їхню думку, перекладають тягар скорочення дефіциту на працівників, пенсіонерів і домогосподарства з низькими доходами.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер напередодні заявив, що болючі бюджетні заходи потрібні, аби уникнути боргової та процентної спіралі, яка залишила б майбутнім поколінням значні витрати. Студентські групи, які розпочали протести на початку місяця в Льєжі та в п’ятницю вийшли на марш у Брюсселі, також виступають проти зростання вартості освіти, переповнених аудиторій і реформ, які, за їхніми побоюваннями, можуть обмежити доступність вищої освіти.

Страйк порушив роботу громадського транспорту й авіасполучення, а також вплинув на діяльність багатьох шкіл і закладів догляду за дітьми.

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