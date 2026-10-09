В Брюсселе, Бельгия, во время общенациональной забастовки против запланированных правительственных бюджетных сокращений произошли столкновения между небольшой группой протестующих и полицией. К профсоюзной акции присоединились сотни студентов, а всего в марше приняли участие около 30 тысяч человек, сообщает Cyprus Mail.

Столкновения и задержания

Несколько десятков людей в черной одежде и масках бросали в полицейских камни и другие предметы. По словам очевидцев Reuters, на улицах звучали лозунги против полиции, а на стенах появились соответствующие граффити. Пожарные потушили несколько пожаров, в том числе в автобусах, в то время как полиция применила слезоточивый газ.

Полиция заявила, что сам марш прошел спокойно. В то же время возле Центрального вокзала Брюсселя и в центральной части города отдельные группы бросали в правоохранителей бутылки, кирпичи, камни и фейерверки, устраивали пожары и повреждали общественное имущество. Для разгона этих групп правоохранители использовали водометы и слезоточивый газ. Задержали или арестовали 21 человека, среди них 13 несовершеннолетних.

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Причины забастовки

Акцию объявили два крупнейших профсоюза Бельгии — социалистический FGTB/ABVV и христианский CSC/ACV. Они выступают против бюджетных мер правительства, которые, по их мнению, перекладывают бремя сокращения дефицита на работников, пенсионеров и домохозяйства с низкими доходами.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер накануне заявил, что болезненные бюджетные меры необходимы, чтобы избежать долговой и процентной спирали, которая оставила бы будущим поколениям значительные расходы. Студенческие группы, начавшие протесты в начале месяца в Льеже и вышедшие на марш в Брюсселе в пятницу, также выступают против роста стоимости образования, переполненных аудиторий и реформ, которые, как они опасаются, могут ограничить доступность высшего образования.

Забастовка нарушила работу общественного транспорта и авиасообщения, а также повлияла на деятельность многих школ и учреждений по уходу за детьми.

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