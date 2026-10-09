Starcia z policją podczas strajku w Brukseli — Cyprus Mail

W Brukseli w Belgii podczas ogólnokrajowego strajku przeciwko planowanym rządowym cięciom budżetowym doszło do starć między niewielką grupą protestujących a policją. Do akcji związkowej dołączyły setki studentów, a w marszu wzięło udział łącznie około 30 tys. osób — informuje Cyprus Mail.

Starcia i zatrzymania

Kilkadziesiąt osób ubranych na czarno i w maskach rzucało w policjantów kamieniami i innymi przedmiotami. Według świadków Reutersa na ulicach rozbrzmiewały hasła przeciwko policji, a na ścianach pojawiły się odpowiednie graffiti. Strażacy ugasili kilka pożarów, w tym w autobusach, podczas gdy policja użyła gazu łzawiącego.

Policja oświadczyła, że sam marsz przebiegł spokojnie. Jednocześnie w pobliżu Dworca Centralnego w Brukseli oraz w centrum miasta odrębne grupy rzucały w funkcjonariuszy butelkami, cegłami, kamieniami i fajerwerkami, wzniecały pożary oraz niszczyły mienie publiczne. Aby rozproszyć te grupy, funkcjonariusze użyli armatek wodnych i gazu łzawiącego. Zatrzymano lub aresztowano 21 osób, w tym 13 nieletnich.

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Przyczyny strajku

Akcję ogłosiły dwa największe związki zawodowe w Belgii — socjalistyczny FGTB/ABVV oraz chrześcijański CSC/ACV. Sprzeciwiają się one rządowym działaniom budżetowym, które ich zdaniem przerzucają ciężar ograniczania deficytu na pracowników, emerytów i gospodarstwa domowe o niskich dochodach.

Premier Belgii Bart De Wever oświadczył dzień wcześniej, że bolesne działania budżetowe są potrzebne, aby uniknąć spirali zadłużenia i odsetek, która pozostawiłaby przyszłym pokoleniom znaczne koszty. Grupy studenckie, które rozpoczęły protesty na początku miesiąca w Liège i w piątek przemaszerowały w Brukseli, również sprzeciwiają się rosnącym kosztom edukacji, przepełnionym salom wykładowym i reformom, które, jak się obawiają, mogą ograniczyć dostępność szkolnictwa wyższego.

Strajk zakłócił funkcjonowanie transportu publicznego i połączeń lotniczych, a także wpłynął na działalność wielu szkół i placówek opieki nad dziećmi.

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