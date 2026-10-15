中国在155万平方米场地开幕第140届广交会——ECNS

10月15日，第140届中国进出口商品交易会，即广交会，在中国广州开幕。据ECNS报道，这项今年迎来70周年的活动占地155万平方米，将分三期举行至11月4日。

本届展会聚焦创新、绿色技术和智能制造。展会汇集来自不同国家的企业和采购商，展示新产品并寻求商业机会。

超过3.2万家参展商

据组织方消息，共有3.2万家参展商参加本届交易会。其中超过1.1万家是专注于细分市场的专业化企业或行业领军企业。约64%的参展者采用工业互联网、人工智能和其他技术。

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新产品占全部展品的23.2%，环保产品的占比达到26%。这两项指标均创下该交易会纪录。此外，还计划举行超过700场新产品发布活动，预计展示的新品数量将比上一届增加15%。

第一期聚焦制造业

第一期将于10月15日至19日举行，聚焦先进制造业。其面积达52万平方米，设有超过2.5万个展位，并有超过1.2万家参展商参加。

该阶段设有五个主要板块的19个展区，其中包括电子产品、家用电器和工业自动化。另设17个新兴产业专区，展示服务机器人、无人机和先进显示技术。展览还展示了新能源、智能制造和具身人工智能领域的研发成果。

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