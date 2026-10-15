15 октября в Гуанчжоу, Китай, открылась 140-я Китайская ярмарка импорта и экспорта, известная как Кантонская ярмарка. Мероприятие, которое в этом году отмечает 70-летие, занимает площадь 1,55 млн квадратных метров и пройдет в три этапа до 4 ноября, сообщает ECNS.

Выставка этого года сосредоточена на инновациях, зеленых технологиях и умном производстве. Она объединяет компании и покупателей из разных стран для представления новых товаров и поиска деловых возможностей.

Более 32 тысяч экспонентов

По данным организаторов, в ярмарке участвуют 32 тысячи экспонентов. Более 11 тысяч из них — специализированные компании или лидеры отраслей, ориентированные на нишевые рынки. Около 64% участников используют промышленный интернет, искусственный интеллект и другие технологии.

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Новые товары составляют 23,2% всех экспонатов, а доля экологичной продукции достигла 26%. Оба показателя стали рекордными для ярмарки. Также запланировано более 700 презентаций новых продуктов, а количество представленных новинок, как ожидается, будет на 15% больше, чем на предыдущей сессии.

Первый этап посвятили производству

Первый этап продлится с 15 по 19 октября и будет посвящен передовому производству. Он охватывает 520 тысяч квадратных метров, более 25 тысяч стендов и свыше 12 тысяч экспонентов.

В рамках этапа представлено 19 выставочных зон в пяти основных секциях, в частности для электроники, бытовой техники и промышленной автоматизации. Отдельно действуют 17 зон перспективных отраслей, где демонстрируют сервисных роботов, дроны и передовые дисплеи. Экспозиции также освещают разработки в сферах новой энергетики, умного производства и воплощенного искусственного интеллекта.

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