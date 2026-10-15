15 października w Guangzhou w Chinach otwarto 140. Chińskie Targi Importu i Eksportu, znane jako Targi Kantońskie. Wydarzenie, które w tym roku obchodzi 70-lecie, zajmuje powierzchnię 1,55 mln metrów kwadratowych i będzie odbywać się w trzech etapach do 4 listopada, informuje ECNS.

Tegoroczna wystawa koncentruje się na innowacjach, zielonych technologiach i inteligentnej produkcji. Łączy firmy i kupujących z różnych krajów, aby prezentować nowe produkty i poszukiwać możliwości biznesowych.

Ponad 32 tysiące wystawców

Według organizatorów w targach uczestniczy 32 tysiące wystawców. Ponad 11 tysięcy z nich to wyspecjalizowane firmy lub liderzy branż skupieni na rynkach niszowych. Około 64% uczestników wykorzystuje przemysłowy internet, sztuczną inteligencję i inne technologie.

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Nowe produkty stanowią 23,2% wszystkich eksponatów, a udział produktów przyjaznych środowisku osiągnął 26%. Oba wskaźniki są rekordowe dla targów. Zaplanowano także ponad 700 prezentacji nowych produktów, a liczba zaprezentowanych nowości ma być o 15% wyższa niż podczas poprzedniej sesji.

Pierwszy etap poświęcono produkcji

Pierwszy etap potrwa od 15 do 19 października i będzie poświęcony zaawansowanej produkcji. Obejmuje 520 tysięcy metrów kwadratowych, ponad 25 tysięcy stoisk i ponad 12 tysięcy wystawców.

W ramach etapu zaprezentowano 19 stref wystawienniczych w pięciu głównych sekcjach, w tym dotyczących elektroniki, sprzętu gospodarstwa domowego i automatyzacji przemysłowej. Osobno działają 17 stref perspektywicznych branż, gdzie prezentowane są roboty usługowe, drony i zaawansowane wyświetlacze. Ekspozycje przedstawiają również rozwiązania w dziedzinach nowej energetyki, inteligentnej produkcji i ucieleśnionej sztucznej inteligencji.

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