У Китаї відкрили 140-й Кантонський ярмарок на площі 1,55 млн м² — ECNS

У Гуанчжоу, Китай, 15 жовтня відкрився 140-й Китайський ярмарок імпорту та експорту, відомий як Кантонський ярмарок. Захід, що цього року відзначає 70-річчя, займає площу 1,55 млн квадратних метрів і проходитиме у три етапи до 4 листопада, повідомляє ECNS.

Цьогорічна виставка зосереджена на інноваціях, зелених технологіях і розумному виробництві. Вона об’єднує компанії та покупців із різних країн для представлення нових товарів і пошуку ділових можливостей.

Понад 32 тисячі експонентів

За даними організаторів, у ярмарку беруть участь 32 тисячі експонентів. Понад 11 тисяч із них — спеціалізовані компанії або лідери галузей, орієнтовані на вузькі ринки. Приблизно 64% учасників застосовують промисловий інтернет, штучний інтелект та інші технології.

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Нові товари становлять 23,2% усіх експонатів, а частка екологічної продукції сягнула 26%. Обидва показники стали рекордними для ярмарку. Також заплановано понад 700 презентацій нових продуктів, а кількість представлених новинок, як очікується, буде на 15% більшою, ніж на попередній сесії.

Перший етап присвятили виробництву

Перший етап триватиме з 15 до 19 жовтня та буде присвячений передовому виробництву. Він охоплює 520 тисяч квадратних метрів, понад 25 тисяч стендів і більш як 12 тисяч експонентів.

У межах етапу представлено 19 виставкових зон у п’яти основних секціях, зокрема для електроніки, побутової техніки та промислової автоматизації. Окремо діють 17 зон перспективних галузей, де демонструють сервісних роботів, дрони та передові дисплеї. Експозиції також висвітлюють розробки у сферах нової енергетики, розумного виробництва та втіленого штучного інтелекту.

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