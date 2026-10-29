在波兰，31.2%的受访者负面评价了卡塔日娜·佩乌钦斯卡-纳文奇担任基金和区域政策部长期间的工作。19.2%的受访者对她的工作给予正面评价，Interia报道称，该数据援引自SW Research为Onet进行的民调。

民调结果

受访者中占比最大的一部分，即34.2%，表示不了解佩乌钦斯卡-纳文奇担任该部门负责人期间的政绩。另有15.4%的受访者无法明确评价她的工作。

这名前部长在24岁以下受访者中获得的正面评价比例最高：该群体中27.9%的人正面评价她的工作，6.4%的人给予负面评价。在50岁以上的受访者中，14.7%给予正面评价，而36.8%给予负面评价。

SW Research受Onet委托，于10月27日至28日在由800名成年波兰人组成的代表性样本中开展了这项调查。

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辞职与部内人事变动

10月22日，佩乌钦斯卡-纳文奇在X平台上宣布离开唐纳德·图斯克政府。她曾领导基金和区域政策部，该部门负责管理欧盟资金并协调国家发展政策。

随后，西蒙·霍乌夫尼亚表示，“波兰2050”党理事会决定将佩乌钦斯卡-纳文奇开除出党，理由是她的行为损害了该党利益，并且违反了该党章程机构的决定。

总理唐纳德·图斯克宣布，他将提议任命波兰驻欧盟常任代表阿格涅什卡·巴尔托尔担任基金和区域政策部长。她曾在欧洲理事会担任高级职务。

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