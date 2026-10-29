W Polsce 31,2% negatywnie oceniło pracę byłej minister Pełczyńskiej-Nałęcz — Interia
W Polsce 31,2% uczestników sondażu negatywnie oceniło działalność Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisku minister funduszy i polityki regionalnej. Pozytywną ocenę jej pracy wystawiło 19,2% respondentów, informuje Interia, powołując się na sondaż SW Research dla Onetu.
Wyniki sondażu
Największa część ankietowanych — 34,2% — oświadczyła, że nie zna osiągnięć Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisku szefowej resortu. Kolejne 15,4% respondentów nie potrafiło jednoznacznie ocenić jej działalności.
Najwyższy odsetek pozytywnych ocen była minister otrzymała wśród respondentów w wieku do 24 lat: 27,9% w tej grupie oceniło jej pracę pozytywnie, a 6,4% — negatywnie. Wśród uczestników sondażu powyżej 50. roku życia pozytywną ocenę wystawiło 14,7%, podczas gdy negatywną — 36,8%.
Badanie SW Research na zlecenie Onetu przeprowadzono 27–28 października w reprezentatywnej grupie 800 dorosłych Polaków.
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Dymisja i zmiana w ministerstwie
22 października Pełczyńska-Nałęcz poinformowała na platformie X o swoim odejściu z rządu Donalda Tuska. Kierowała Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, które odpowiada za zarządzanie środkami Unii Europejskiej i koordynację polityki rozwoju kraju.
Później Szymon Hołownia poinformował, że zarząd partii Polska 2050 zdecydował o wykluczeniu Pełczyńskiej-Nałęcz z partii za działania na szkodę partii i wbrew decyzjom jej organów statutowych.
Premier Donald Tusk ogłosił, że zaproponuje na stanowisko minister funduszy i polityki regionalnej Agnieszkę Bartol — stałą przedstawicielkę Polski przy UE, która pracowała na wysokich stanowiskach w Radzie Europejskiej.